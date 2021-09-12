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"الصحة": تسجيل 80 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 95 خلال الـ24 ساعة الماضية

مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينقذ ثلاثينية حاملًا مصابة بـ"كورونا"

بعدما ساءت حالتها نتيجة التهاب شديد في الرئتين ونقص حاد في الأكسجين

تمكّن فريق طبي متخصص بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، من التدخل وإنقاذ حياة مواطنة ثلاثينية حامل في شهرها السابع منومة في مستشفى محافظة ضباء، بعد إصابتها بفيروس «كورونا»، ودخولها في مرحلة صحية حرجة.

وأوضح الفريق الطبي أن المواطنة ساءت حالتها نتيجة التهاب شديد في الرئتين؛ مما أدى إلى نقص حاد في الأكسجين، وعلى الفور انتقل الفريق الطبي من تبوك إلى ضباء؛ حيث تم مباشرة الحالة وإنقاذها باستخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم (إيكمو)؛ للمحافظة على حياتها وحياة الجنين، كما تم إعطاؤها العلاجات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ الأمر الذي ساعد في استقرار حالتها الصحية، ومن ثم قام الفريق الطبي بالإشراف على نقلها إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك لمتابعة حالتها الصحية.

جدير بالذكر أن تقنية أكسجة الدم الغشائي خارج الجسم، أو ما يسمى (إيكمو) تُستخدم في مستشفى الملك فهد التخصصي والوحيد على مستوى مستشفيات منطقة تبوك كون المستشفى خاصًّا بحالات كورونا ويعتمد هذه التقنية كإجراء إنقاذ حياة لمرضى الفشل التنفسي؛ خاصة الناتجة عن الالتهابات الفيروسية، وهي معقدة وذات اشتراطات خاصة، وتحتاج فريقًا طبيًّا متكاملًا وتجهيزات خاصة.

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مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينقذ ثلاثينية حاملًا مصابة بـ"كورونا"
سبق

تمكّن فريق طبي متخصص بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، من التدخل وإنقاذ حياة مواطنة ثلاثينية حامل في شهرها السابع منومة في مستشفى محافظة ضباء، بعد إصابتها بفيروس «كورونا»، ودخولها في مرحلة صحية حرجة.

وأوضح الفريق الطبي أن المواطنة ساءت حالتها نتيجة التهاب شديد في الرئتين؛ مما أدى إلى نقص حاد في الأكسجين، وعلى الفور انتقل الفريق الطبي من تبوك إلى ضباء؛ حيث تم مباشرة الحالة وإنقاذها باستخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم (إيكمو)؛ للمحافظة على حياتها وحياة الجنين، كما تم إعطاؤها العلاجات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ الأمر الذي ساعد في استقرار حالتها الصحية، ومن ثم قام الفريق الطبي بالإشراف على نقلها إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك لمتابعة حالتها الصحية.

جدير بالذكر أن تقنية أكسجة الدم الغشائي خارج الجسم، أو ما يسمى (إيكمو) تُستخدم في مستشفى الملك فهد التخصصي والوحيد على مستوى مستشفيات منطقة تبوك كون المستشفى خاصًّا بحالات كورونا ويعتمد هذه التقنية كإجراء إنقاذ حياة لمرضى الفشل التنفسي؛ خاصة الناتجة عن الالتهابات الفيروسية، وهي معقدة وذات اشتراطات خاصة، وتحتاج فريقًا طبيًّا متكاملًا وتجهيزات خاصة.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
01:04 PM

مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينقذ ثلاثينية حاملًا مصابة بـ"كورونا"

بعدما ساءت حالتها نتيجة التهاب شديد في الرئتين ونقص حاد في الأكسجين

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نواف الغضوري - تبوك
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تمكّن فريق طبي متخصص بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، من التدخل وإنقاذ حياة مواطنة ثلاثينية حامل في شهرها السابع منومة في مستشفى محافظة ضباء، بعد إصابتها بفيروس «كورونا»، ودخولها في مرحلة صحية حرجة.

وأوضح الفريق الطبي أن المواطنة ساءت حالتها نتيجة التهاب شديد في الرئتين؛ مما أدى إلى نقص حاد في الأكسجين، وعلى الفور انتقل الفريق الطبي من تبوك إلى ضباء؛ حيث تم مباشرة الحالة وإنقاذها باستخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم (إيكمو)؛ للمحافظة على حياتها وحياة الجنين، كما تم إعطاؤها العلاجات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ الأمر الذي ساعد في استقرار حالتها الصحية، ومن ثم قام الفريق الطبي بالإشراف على نقلها إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك لمتابعة حالتها الصحية.

جدير بالذكر أن تقنية أكسجة الدم الغشائي خارج الجسم، أو ما يسمى (إيكمو) تُستخدم في مستشفى الملك فهد التخصصي والوحيد على مستوى مستشفيات منطقة تبوك كون المستشفى خاصًّا بحالات كورونا ويعتمد هذه التقنية كإجراء إنقاذ حياة لمرضى الفشل التنفسي؛ خاصة الناتجة عن الالتهابات الفيروسية، وهي معقدة وذات اشتراطات خاصة، وتحتاج فريقًا طبيًّا متكاملًا وتجهيزات خاصة.

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