تمديد تكليف "الحكمي" مديراً لقطاع صحي جازان الجنوبي

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، الأخصائي عبدالرحمن بن دبي الحربي، قراراً بتمديد تكليف نشبان محمد حكمي مديراً لقطاع صحي جازان الجنوبي لمدة عام.

من جهته، أعرب الحكمي عن جزيل شكره، وفائق تقديره لمدير الشؤون الصحية بجازان، ومساعد المدير العام للصحة العامة ومدير شؤون المراكز الصحية، والقطاعات بصحة جازان، على الثقة التي حظي بها، راجياً المولى عز وجل أن يعينه على تأدية ما أنيط به من مهام لخدمة مليكه ووطنه.

صحيفة ''سبق'' تتقدم بالتهنئة لـ"الحكمي"، بمناسبة هذا التكليف، وتتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة.