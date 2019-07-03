الاتفاق يجدد عقد الغامدي .. ويعسكر في سلوفينيا

جدد نادي الاتفاق عقد اللاعب حامد الغامدي وذلك حتى عام 2024 وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حضر مراسم التوقيع التي جرت بالنادي رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل والرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

من جهة أخرى، اعتمد مجلس إدارة نادي الاتفاق معسكر الفريق الأول لكرة القدم في سلوفينيا.

ويُقام المعسكر الاتفاقي التحضيري الذي يسبق دخول غمار دوري المحترفين، خلال الفترة ما بين الخامس عشر من يوليو الجاري وحتى الخامس من أغسطس المقبل وذلك في مدينة ماريبور السلوفينية.

وفي سياق متصل، تواصل البرنامج الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي استعدادًا للموسم الجديد عبر تدريبات صباحية ومسائية.

وتدرب الفريق في صالة رياضية خارجية صباحًا في حصة لياقية بحتة لرفع المعدل اللياقي للاعبين، فيما أجرى الفريق الحصة التدريبية المسائية على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، حيث اشتمل المران على جوانب لياقية وتدريبات سرعة، وتطبيقات أخرى باستخدام الكرة.