إمارة عسير تشكر وزارة الإعلام على سرعة إيقاف منتجين إعلاميين

تسببا في امتعاض شريحة كبيرة من أهالي المنطقة

تقدمت إمارة منطقة عسير، بجزيل الشكر والتقدير لوزارة الإعلام، على سرعة إيقافها منتجين إعلاميين بثتهما إحدى القنوات الفضائية، تسببا في امتعاض شريحة كبيرة من أهالي المنطقة.

ووجّهت هيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، مباشرة باعتماد إيقاف المنتجين على جميع القنوات التلفزيونية، والمنصات الإلكترونية بجميع حلقاتهما التابعة للمجموعة المنتجة، وعدم إعادة بثهما إلا بعد مراجعة المحتوى، وأخذ موافقة الهيئة.

كما فتحت الهيئة مجريات التحقيق مع المجموعة الإعلامية الناشرة، والجهة المنتجة، حول المخالفات التي ارتكبت للرفع للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية.