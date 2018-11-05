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وزير "الإسلامية" يوجه بقصر عمل جمعيات التحفيظ على ما أنشئت لأجله

منع إقامة أي برامج أو رحلات لا علاقة لها بأهدافها وتتعارض مع اللوائح

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بقصر عمل جمعيات تحفيظ القرآن الكريم على ما أنشئت لأجله، بتعليم القرآن الكريم، تحفيظاً وتلاوة وتجويداً للذكور والإناث، وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة بإنشائها.

جاء ذلك في تعميم أصدره اليوم لكل فروع الوزارة، والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، والمعاهد التابعة لها، في مختلف مناطق المملكة، حيث أكد التعميم اقتصار عمل جمعيات تحفيظ القرآن الكريم لما أنشئت لأجله، ومنع إقامة أي برامج أو رحلات لا علاقة لها بأهداف الجمعيات، وتتعارض مع رسالة الوزارة واللوائح التنظيمية في عمل الجمعيات.

وشدد التعميم على حرص الوزارة بأن تقوم الجمعيات بالدور المأمول منها في تعليم كتاب الله تعالى، وحماية المجتمع من الأفكار الدخيلة الهدامة، وربط المتعلمين بكتاب الله، وتحصينهم من الانحراف عن العقيدة الصحيحة، وتأهيل معلمي ومعلمات القرآن الكريم.

واختتم التعميم بالتأكيد على متابعة الوزارة لمنسوبي الجمعيات والمعاهد والحلقات للعمل بمقتضى التعميم، ومحاسبة من يخالف ذلك.

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وزير "الإسلامية" يوجه بقصر عمل جمعيات التحفيظ على ما أنشئت لأجله
سبق

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بقصر عمل جمعيات تحفيظ القرآن الكريم على ما أنشئت لأجله، بتعليم القرآن الكريم، تحفيظاً وتلاوة وتجويداً للذكور والإناث، وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة بإنشائها.

جاء ذلك في تعميم أصدره اليوم لكل فروع الوزارة، والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، والمعاهد التابعة لها، في مختلف مناطق المملكة، حيث أكد التعميم اقتصار عمل جمعيات تحفيظ القرآن الكريم لما أنشئت لأجله، ومنع إقامة أي برامج أو رحلات لا علاقة لها بأهداف الجمعيات، وتتعارض مع رسالة الوزارة واللوائح التنظيمية في عمل الجمعيات.

وشدد التعميم على حرص الوزارة بأن تقوم الجمعيات بالدور المأمول منها في تعليم كتاب الله تعالى، وحماية المجتمع من الأفكار الدخيلة الهدامة، وربط المتعلمين بكتاب الله، وتحصينهم من الانحراف عن العقيدة الصحيحة، وتأهيل معلمي ومعلمات القرآن الكريم.

واختتم التعميم بالتأكيد على متابعة الوزارة لمنسوبي الجمعيات والمعاهد والحلقات للعمل بمقتضى التعميم، ومحاسبة من يخالف ذلك.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
03:06 PM

وزير "الإسلامية" يوجه بقصر عمل جمعيات التحفيظ على ما أنشئت لأجله

منع إقامة أي برامج أو رحلات لا علاقة لها بأهدافها وتتعارض مع اللوائح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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24,491

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بقصر عمل جمعيات تحفيظ القرآن الكريم على ما أنشئت لأجله، بتعليم القرآن الكريم، تحفيظاً وتلاوة وتجويداً للذكور والإناث، وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة بإنشائها.

جاء ذلك في تعميم أصدره اليوم لكل فروع الوزارة، والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، والمعاهد التابعة لها، في مختلف مناطق المملكة، حيث أكد التعميم اقتصار عمل جمعيات تحفيظ القرآن الكريم لما أنشئت لأجله، ومنع إقامة أي برامج أو رحلات لا علاقة لها بأهداف الجمعيات، وتتعارض مع رسالة الوزارة واللوائح التنظيمية في عمل الجمعيات.

وشدد التعميم على حرص الوزارة بأن تقوم الجمعيات بالدور المأمول منها في تعليم كتاب الله تعالى، وحماية المجتمع من الأفكار الدخيلة الهدامة، وربط المتعلمين بكتاب الله، وتحصينهم من الانحراف عن العقيدة الصحيحة، وتأهيل معلمي ومعلمات القرآن الكريم.

واختتم التعميم بالتأكيد على متابعة الوزارة لمنسوبي الجمعيات والمعاهد والحلقات للعمل بمقتضى التعميم، ومحاسبة من يخالف ذلك.

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