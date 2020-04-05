النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمان وحماية من "كورونا" يصعب توفرهما بأماكن أخرى.. ماذا يستفيد العائدون من الخارج؟

إصابات الفيروس بالمملكة منذ ظهوره تقل عن مثيلاتها بدول أخرى في يوم واحد

تكشف نصيحة السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد، لمواطنيه قبل يومين بالبقاء في المملكة، وعدم العودة إلى الولايات المتحدة، عن معدل الأمان الكبير، الذي تتمتع به المملكة حاليًا في مواجهة فيروس كورونا المستجد؛ نتيجة لتطبيقها إجراءات احترازية شاملة، وامتلاكها لنظام صحي فعّال في مكافحة غوائل الوباء، وحرصًا من القيادة السعودية على توفير هذا المعدل اللافت للأمان من الإصابة بالفيروس لكل المواطنين، فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الأحد) بالعمل على توفير الإجراءات، التي تكفل إعادة المواطنين السعوديين في الخارج الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وعلى الرغم من أن مظلة رعاية المملكة لأبنائها تمتد إلى كل البقاع، التي يوجدون فيها في شتى أنحاء العالم، فإن إتاحة خيار العودة إلى الوطن لما رغب منهم، يضاعف من عوامل السلامة، التي يمكن أن يحظى بها الفرد منهم، بفضل الإجراءات الاحترازية ذات الفاعلية المطبقة في كل ربوع المملكة، التي نجحت في السيطرة على انتشار الفيروس، وحققت نتائج ملموسة حازت إشادة منظمة الصحة العالمية، فبعد 34 يومًا من ظهور فيروس كورونا في السعودية في الثاني من مارس الماضي، بلغ عدد المصابين بالعدوى 2.385، وعدد الوفيات 34 حالة، في حين وصل عدد المتعافين من الوباء 488 شخصًا، وبالمقارنة فإن عدد المصابين في السعودية طيلة هذه المدة أقل من عدد الإصابات، الذي سجلته إيران خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وبلغ 2.483 إصابة جديدة.

كما أن عدد مصابي "كورونا" في السعودية خلال 34 يومًا، يقل كثيرًا عن عدد المصابين، الذي سجلته إيطاليا أمس فقط وبلغ 3.994 مصابًا جديدًا، ويقل بمقدار 16 ضعفًا على الأقل عن عدد الإصابات، الذي سجلته الولايات المتحدة الأمريكية أمس فحسب وبلغ 37.926، فهذه البيانات تظهر قوة النتائج، التي حققتها السعودية إلى الآن في معركتها ضد الفيروس الفتاك، وما ينعكس عن هذه النتائج في حالة الأمان الملحوظ، التي تسود الأراضي السعودية، والتي ترى القيادة السعودية أنها أفضل حصن للمحافظة على صحة وسلامة جميع مواطنيها، لذلك ذللت للموجودين منهم في الخارج سبل العودة، عبر نظام إلكتروني يكفل تطبيق الإجراءات بسهولة وفاعلية ويسر.

وفي موازاة اتخاذ المملكة الإجراءات المطلوبة لعودة مواطنيها من الخارج، فإنها اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبالهم فور عودتهم، فرعاية السعودية لأبنائها كل لا يتجزأ، وهي تشملهم في الداخل والخارج، وعند عودة الراغبين منهم فسيقيمون في العزل الصحي لمدة 14 يومًا، في أبنية معدة ومجهزة لهم إذ جرى تجهيز نحو 11 ألف غرفة للإيواء السياحي في مختلف مناطق المملكة، بما يضمن التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وللمملكة خبرتها في تجربة استقبال مواطنيها من الخارج، وتوفير الرعاية الكاملة لهم، فقد سبق أن أعادت مواطنيها الذين كانوا في الصين في بداية تفشي الوباء في ذلك البلد، ووضعتهم في الحجر الصحي، ووفرت لهم كل رعاية خلال فترة وجودهم حتى عادوا إلى أسرهم.

السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمان وحماية من "كورونا" يصعب توفرهما بأماكن أخرى.. ماذا يستفيد العائدون من الخارج؟
سبق

تكشف نصيحة السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد، لمواطنيه قبل يومين بالبقاء في المملكة، وعدم العودة إلى الولايات المتحدة، عن معدل الأمان الكبير، الذي تتمتع به المملكة حاليًا في مواجهة فيروس كورونا المستجد؛ نتيجة لتطبيقها إجراءات احترازية شاملة، وامتلاكها لنظام صحي فعّال في مكافحة غوائل الوباء، وحرصًا من القيادة السعودية على توفير هذا المعدل اللافت للأمان من الإصابة بالفيروس لكل المواطنين، فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الأحد) بالعمل على توفير الإجراءات، التي تكفل إعادة المواطنين السعوديين في الخارج الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وعلى الرغم من أن مظلة رعاية المملكة لأبنائها تمتد إلى كل البقاع، التي يوجدون فيها في شتى أنحاء العالم، فإن إتاحة خيار العودة إلى الوطن لما رغب منهم، يضاعف من عوامل السلامة، التي يمكن أن يحظى بها الفرد منهم، بفضل الإجراءات الاحترازية ذات الفاعلية المطبقة في كل ربوع المملكة، التي نجحت في السيطرة على انتشار الفيروس، وحققت نتائج ملموسة حازت إشادة منظمة الصحة العالمية، فبعد 34 يومًا من ظهور فيروس كورونا في السعودية في الثاني من مارس الماضي، بلغ عدد المصابين بالعدوى 2.385، وعدد الوفيات 34 حالة، في حين وصل عدد المتعافين من الوباء 488 شخصًا، وبالمقارنة فإن عدد المصابين في السعودية طيلة هذه المدة أقل من عدد الإصابات، الذي سجلته إيران خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وبلغ 2.483 إصابة جديدة.

كما أن عدد مصابي "كورونا" في السعودية خلال 34 يومًا، يقل كثيرًا عن عدد المصابين، الذي سجلته إيطاليا أمس فقط وبلغ 3.994 مصابًا جديدًا، ويقل بمقدار 16 ضعفًا على الأقل عن عدد الإصابات، الذي سجلته الولايات المتحدة الأمريكية أمس فحسب وبلغ 37.926، فهذه البيانات تظهر قوة النتائج، التي حققتها السعودية إلى الآن في معركتها ضد الفيروس الفتاك، وما ينعكس عن هذه النتائج في حالة الأمان الملحوظ، التي تسود الأراضي السعودية، والتي ترى القيادة السعودية أنها أفضل حصن للمحافظة على صحة وسلامة جميع مواطنيها، لذلك ذللت للموجودين منهم في الخارج سبل العودة، عبر نظام إلكتروني يكفل تطبيق الإجراءات بسهولة وفاعلية ويسر.

وفي موازاة اتخاذ المملكة الإجراءات المطلوبة لعودة مواطنيها من الخارج، فإنها اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبالهم فور عودتهم، فرعاية السعودية لأبنائها كل لا يتجزأ، وهي تشملهم في الداخل والخارج، وعند عودة الراغبين منهم فسيقيمون في العزل الصحي لمدة 14 يومًا، في أبنية معدة ومجهزة لهم إذ جرى تجهيز نحو 11 ألف غرفة للإيواء السياحي في مختلف مناطق المملكة، بما يضمن التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وللمملكة خبرتها في تجربة استقبال مواطنيها من الخارج، وتوفير الرعاية الكاملة لهم، فقد سبق أن أعادت مواطنيها الذين كانوا في الصين في بداية تفشي الوباء في ذلك البلد، ووضعتهم في الحجر الصحي، ووفرت لهم كل رعاية خلال فترة وجودهم حتى عادوا إلى أسرهم.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
09:22 PM

أمان وحماية من "كورونا" يصعب توفرهما بأماكن أخرى.. ماذا يستفيد العائدون من الخارج؟

إصابات الفيروس بالمملكة منذ ظهوره تقل عن مثيلاتها بدول أخرى في يوم واحد

A A A
محمد صبح - الرياض
1
2,550

تكشف نصيحة السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد، لمواطنيه قبل يومين بالبقاء في المملكة، وعدم العودة إلى الولايات المتحدة، عن معدل الأمان الكبير، الذي تتمتع به المملكة حاليًا في مواجهة فيروس كورونا المستجد؛ نتيجة لتطبيقها إجراءات احترازية شاملة، وامتلاكها لنظام صحي فعّال في مكافحة غوائل الوباء، وحرصًا من القيادة السعودية على توفير هذا المعدل اللافت للأمان من الإصابة بالفيروس لكل المواطنين، فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الأحد) بالعمل على توفير الإجراءات، التي تكفل إعادة المواطنين السعوديين في الخارج الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وعلى الرغم من أن مظلة رعاية المملكة لأبنائها تمتد إلى كل البقاع، التي يوجدون فيها في شتى أنحاء العالم، فإن إتاحة خيار العودة إلى الوطن لما رغب منهم، يضاعف من عوامل السلامة، التي يمكن أن يحظى بها الفرد منهم، بفضل الإجراءات الاحترازية ذات الفاعلية المطبقة في كل ربوع المملكة، التي نجحت في السيطرة على انتشار الفيروس، وحققت نتائج ملموسة حازت إشادة منظمة الصحة العالمية، فبعد 34 يومًا من ظهور فيروس كورونا في السعودية في الثاني من مارس الماضي، بلغ عدد المصابين بالعدوى 2.385، وعدد الوفيات 34 حالة، في حين وصل عدد المتعافين من الوباء 488 شخصًا، وبالمقارنة فإن عدد المصابين في السعودية طيلة هذه المدة أقل من عدد الإصابات، الذي سجلته إيران خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وبلغ 2.483 إصابة جديدة.

كما أن عدد مصابي "كورونا" في السعودية خلال 34 يومًا، يقل كثيرًا عن عدد المصابين، الذي سجلته إيطاليا أمس فقط وبلغ 3.994 مصابًا جديدًا، ويقل بمقدار 16 ضعفًا على الأقل عن عدد الإصابات، الذي سجلته الولايات المتحدة الأمريكية أمس فحسب وبلغ 37.926، فهذه البيانات تظهر قوة النتائج، التي حققتها السعودية إلى الآن في معركتها ضد الفيروس الفتاك، وما ينعكس عن هذه النتائج في حالة الأمان الملحوظ، التي تسود الأراضي السعودية، والتي ترى القيادة السعودية أنها أفضل حصن للمحافظة على صحة وسلامة جميع مواطنيها، لذلك ذللت للموجودين منهم في الخارج سبل العودة، عبر نظام إلكتروني يكفل تطبيق الإجراءات بسهولة وفاعلية ويسر.

وفي موازاة اتخاذ المملكة الإجراءات المطلوبة لعودة مواطنيها من الخارج، فإنها اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبالهم فور عودتهم، فرعاية السعودية لأبنائها كل لا يتجزأ، وهي تشملهم في الداخل والخارج، وعند عودة الراغبين منهم فسيقيمون في العزل الصحي لمدة 14 يومًا، في أبنية معدة ومجهزة لهم إذ جرى تجهيز نحو 11 ألف غرفة للإيواء السياحي في مختلف مناطق المملكة، بما يضمن التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وللمملكة خبرتها في تجربة استقبال مواطنيها من الخارج، وتوفير الرعاية الكاملة لهم، فقد سبق أن أعادت مواطنيها الذين كانوا في الصين في بداية تفشي الوباء في ذلك البلد، ووضعتهم في الحجر الصحي، ووفرت لهم كل رعاية خلال فترة وجودهم حتى عادوا إلى أسرهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,893
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,877
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,582
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,919

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة