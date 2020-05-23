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براءة اختراع هاتف "شاومي" الجديد.. قابل للطي مع شريط الكاميرا الدوار

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "شاومي" سجلت براءة اختراع جديدة من نوعها، والتي ستجهزها لهاتفها الجديد المرتقب.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" أن هاتف "شاومي" المرتقب سيتضمن خاصية قابلة للطي، وشريط كاميرا دوار.

وأشارت إلى أن براءة الاختراع تتضمن شاشة لمسية قابلة للطي، تشبه بصورة كبيرة الهاتف الصدفي القابل للطي، الذي أطلقته سامسونج في هاتفها "جلاكسي زد فليب"، وموتورولا في هاتفها "موتو رازار"، ما إضافة تطويرات كبيرة.

ويحتوي الهاتف الصدفي الخاص بـ"شاومي" على شريط نصف علوي، يمكن تدويره أفقيًّا بتحويل الكاميرات الخلفية إلى الأمام، واستخدامها في صور السيلفي.

ويحتوي النصف العلوي من الجهاز على مفاتيح الطاقة ومستوى الصوت على الجانب الأيمن، بالإضافة إلى ذلك نرى شبكة مكبر صوت تقع أسفل الجزء الذي يدور مباشرة.

وتمتلك شاومي عددًا كبيرًا من براءات الاختراع غير التقليدية للهواتف الذكية، مثل هاتف مزود بآلية منبثقة تحتوي على 7 كاميرات دفعة واحدة، وهاتف آخر مزدوج الجوانب مع شاشة ملتفة.

شركة شاومي

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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براءة اختراع هاتف "شاومي" الجديد.. قابل للطي مع شريط الكاميرا الدوار
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "شاومي" سجلت براءة اختراع جديدة من نوعها، والتي ستجهزها لهاتفها الجديد المرتقب.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" أن هاتف "شاومي" المرتقب سيتضمن خاصية قابلة للطي، وشريط كاميرا دوار.

وأشارت إلى أن براءة الاختراع تتضمن شاشة لمسية قابلة للطي، تشبه بصورة كبيرة الهاتف الصدفي القابل للطي، الذي أطلقته سامسونج في هاتفها "جلاكسي زد فليب"، وموتورولا في هاتفها "موتو رازار"، ما إضافة تطويرات كبيرة.

ويحتوي الهاتف الصدفي الخاص بـ"شاومي" على شريط نصف علوي، يمكن تدويره أفقيًّا بتحويل الكاميرات الخلفية إلى الأمام، واستخدامها في صور السيلفي.

ويحتوي النصف العلوي من الجهاز على مفاتيح الطاقة ومستوى الصوت على الجانب الأيمن، بالإضافة إلى ذلك نرى شبكة مكبر صوت تقع أسفل الجزء الذي يدور مباشرة.

وتمتلك شاومي عددًا كبيرًا من براءات الاختراع غير التقليدية للهواتف الذكية، مثل هاتف مزود بآلية منبثقة تحتوي على 7 كاميرات دفعة واحدة، وهاتف آخر مزدوج الجوانب مع شاشة ملتفة.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
12:39 PM

براءة اختراع هاتف "شاومي" الجديد.. قابل للطي مع شريط الكاميرا الدوار

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "شاومي" سجلت براءة اختراع جديدة من نوعها، والتي ستجهزها لهاتفها الجديد المرتقب.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" أن هاتف "شاومي" المرتقب سيتضمن خاصية قابلة للطي، وشريط كاميرا دوار.

وأشارت إلى أن براءة الاختراع تتضمن شاشة لمسية قابلة للطي، تشبه بصورة كبيرة الهاتف الصدفي القابل للطي، الذي أطلقته سامسونج في هاتفها "جلاكسي زد فليب"، وموتورولا في هاتفها "موتو رازار"، ما إضافة تطويرات كبيرة.

ويحتوي الهاتف الصدفي الخاص بـ"شاومي" على شريط نصف علوي، يمكن تدويره أفقيًّا بتحويل الكاميرات الخلفية إلى الأمام، واستخدامها في صور السيلفي.

ويحتوي النصف العلوي من الجهاز على مفاتيح الطاقة ومستوى الصوت على الجانب الأيمن، بالإضافة إلى ذلك نرى شبكة مكبر صوت تقع أسفل الجزء الذي يدور مباشرة.

وتمتلك شاومي عددًا كبيرًا من براءات الاختراع غير التقليدية للهواتف الذكية، مثل هاتف مزود بآلية منبثقة تحتوي على 7 كاميرات دفعة واحدة، وهاتف آخر مزدوج الجوانب مع شاشة ملتفة.

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