انفجار يلتهم 3 أقسام من منصة غاز إيرانية ويوقف إنتاجها

عمليات إطفاء الحريق لا تزال مستمرة

نقلت قناة "آر تي" الروسية عن وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أن الانفجار الذي وقع اليوم الأربعاء في منصة لاستخراج الغاز في مياه الخليج، جرى تحديداً في حقل "فارس" داخل المنصة رقم 9.

وأفادت الوكالة أن "النيران اندلعت في الأقسام 6 و7 و8 منها، مما أدى إلى وقف استخراج الغاز فيها".

وأضافت أن 14 عاملاً كانوا على متن المنصة نُقِلوا على الفور على متن مروحية إلى مدينة عسلوية جنوبي إيران.

وأشارت "فارس" إلى أن عمليات تبريد المنصة لا تزال مستمرة باستخدام سفن مكافحة الحرائق.

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"روسيا اليوم": البيانات الأولية تشير إلى أنه وقع نتيجة تسرب غاز

انفجار في منصة إيرانية لاستخراج النفط في مياه الخليج

قالت قناة "روسيا اليوم" إن انفجاراً وقع في منصة إيرانية لاستخراج النفط في مياه الخليج، مشيرة إلى أن البيانات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة تسرب للغاز.