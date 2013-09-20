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أمين الشرقية يفتتح ميدان العرضة ودوار عنان السماء في الخبر الأربعاء المقبل

تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة الـ91

‬يدشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الأربعاء المقبل، كلاً من مجسم "ميدان العرضة"، ودوار "عنان السماء" بمحافظة الخبر، وذلك بالتزامن مع احتفالات المملكة بيومها الوطني.

ويأتي هذان المشروعان ضمن الموسم الثاني لمسابقة جائزة "مجسم وطن"، للفائزين في المسابقة، والتي تعد مسابقة سنوية لاختيار أجمل الأعمال الفنية والهندسية، ليتم تدشينها في أحد الميادين أو الأماكن العامة، وهي إحدى مبادرات "الفوزان" لخدمة المجتمع.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن ميدان العرضة يأتي إهداء من مجموعة السويدان، وهو عبارة عن ساحة تفاعلية تجسد أرثاً وطنياً وفناً شعبياً بشكل عصري وجميل، ليخلد في ذاكرة أبناء الوطن جيل بعد جيل، حيث إن المجسم عبارة عن 13 منطقة نقشت بزخارف تشكّل الهوية العمرانية الخاصة بمناطق المملكة بأسلوب فني يحاكي هوية المشروع، وبإيقاع وتشكيل متناغم من الظل والظلال، وذات بعد تاريخي وتراثي وثقافي، إضافة إلى مسطح مائي راقص مع أهازيج العرضة.

وأشار المهندس "الزايدي" إلى استخدام التقنية في هذا المشروع من خلال إيجاد "باركود" في القطع المنحوتة لكل منطقة يضم تفاصيل المنطقة وتاريخها ومعلومات كافية عنها بمختلف اللغات والطرق السمعية والبصرية.

وفيما يخص دوار "عنان السماء" أكد "الزايدي" أن إجمالي مسطح الدوار 14.750 متراً مربعاً، وهو إهداء من مكتب أحمد الموسى للاستشارات الهندسية، ويتكون من كتلتين راسختين على الأرض كرسوخ جبال طويق، بينهما جزء في المنتصف، حيث ترمز الكتلة اليمنى وهي الصغرى الراسخة والثابتة إلى ثوابت المملكة التي وضعها المؤسس الملك عبدالعزيز، مع حفر مثلثات نجدية وخطوط انسيابية مستوحاة من الصحراء، والتي ترمز إلى توحيد المملكة، ومنها نبعت الكتلة الأخرى من ناحية اليسار وتبدو عالية وشامخة، وهي ترمز إلى التطور والرقي الذي تحققه المملكة يوماً بعد آخر، وتعتمد في ثباتها على الكتلة الأولى في ترسيخ أقدامها، مع وجود خطوط مستقيمة ترمز إلى السرعة في مراحل التطور، أما بالنسبة إلى الجزء الذي يتوسط الكتلتين وهو مرفوع نحو السماء فيرمز له بالجوهرة الخضراء التي تمثل وطننا محفوراً عليها بالخط الكوفي جملة "طموحنا عنان السماء".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين الشرقية يفتتح ميدان العرضة ودوار عنان السماء في الخبر الأربعاء المقبل
سبق

‬يدشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الأربعاء المقبل، كلاً من مجسم "ميدان العرضة"، ودوار "عنان السماء" بمحافظة الخبر، وذلك بالتزامن مع احتفالات المملكة بيومها الوطني.

ويأتي هذان المشروعان ضمن الموسم الثاني لمسابقة جائزة "مجسم وطن"، للفائزين في المسابقة، والتي تعد مسابقة سنوية لاختيار أجمل الأعمال الفنية والهندسية، ليتم تدشينها في أحد الميادين أو الأماكن العامة، وهي إحدى مبادرات "الفوزان" لخدمة المجتمع.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن ميدان العرضة يأتي إهداء من مجموعة السويدان، وهو عبارة عن ساحة تفاعلية تجسد أرثاً وطنياً وفناً شعبياً بشكل عصري وجميل، ليخلد في ذاكرة أبناء الوطن جيل بعد جيل، حيث إن المجسم عبارة عن 13 منطقة نقشت بزخارف تشكّل الهوية العمرانية الخاصة بمناطق المملكة بأسلوب فني يحاكي هوية المشروع، وبإيقاع وتشكيل متناغم من الظل والظلال، وذات بعد تاريخي وتراثي وثقافي، إضافة إلى مسطح مائي راقص مع أهازيج العرضة.

وأشار المهندس "الزايدي" إلى استخدام التقنية في هذا المشروع من خلال إيجاد "باركود" في القطع المنحوتة لكل منطقة يضم تفاصيل المنطقة وتاريخها ومعلومات كافية عنها بمختلف اللغات والطرق السمعية والبصرية.

وفيما يخص دوار "عنان السماء" أكد "الزايدي" أن إجمالي مسطح الدوار 14.750 متراً مربعاً، وهو إهداء من مكتب أحمد الموسى للاستشارات الهندسية، ويتكون من كتلتين راسختين على الأرض كرسوخ جبال طويق، بينهما جزء في المنتصف، حيث ترمز الكتلة اليمنى وهي الصغرى الراسخة والثابتة إلى ثوابت المملكة التي وضعها المؤسس الملك عبدالعزيز، مع حفر مثلثات نجدية وخطوط انسيابية مستوحاة من الصحراء، والتي ترمز إلى توحيد المملكة، ومنها نبعت الكتلة الأخرى من ناحية اليسار وتبدو عالية وشامخة، وهي ترمز إلى التطور والرقي الذي تحققه المملكة يوماً بعد آخر، وتعتمد في ثباتها على الكتلة الأولى في ترسيخ أقدامها، مع وجود خطوط مستقيمة ترمز إلى السرعة في مراحل التطور، أما بالنسبة إلى الجزء الذي يتوسط الكتلتين وهو مرفوع نحو السماء فيرمز له بالجوهرة الخضراء التي تمثل وطننا محفوراً عليها بالخط الكوفي جملة "طموحنا عنان السماء".

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
04:18 PM

أمين الشرقية يفتتح ميدان العرضة ودوار عنان السماء في الخبر الأربعاء المقبل

تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة الـ91

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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‬يدشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الأربعاء المقبل، كلاً من مجسم "ميدان العرضة"، ودوار "عنان السماء" بمحافظة الخبر، وذلك بالتزامن مع احتفالات المملكة بيومها الوطني.

ويأتي هذان المشروعان ضمن الموسم الثاني لمسابقة جائزة "مجسم وطن"، للفائزين في المسابقة، والتي تعد مسابقة سنوية لاختيار أجمل الأعمال الفنية والهندسية، ليتم تدشينها في أحد الميادين أو الأماكن العامة، وهي إحدى مبادرات "الفوزان" لخدمة المجتمع.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن ميدان العرضة يأتي إهداء من مجموعة السويدان، وهو عبارة عن ساحة تفاعلية تجسد أرثاً وطنياً وفناً شعبياً بشكل عصري وجميل، ليخلد في ذاكرة أبناء الوطن جيل بعد جيل، حيث إن المجسم عبارة عن 13 منطقة نقشت بزخارف تشكّل الهوية العمرانية الخاصة بمناطق المملكة بأسلوب فني يحاكي هوية المشروع، وبإيقاع وتشكيل متناغم من الظل والظلال، وذات بعد تاريخي وتراثي وثقافي، إضافة إلى مسطح مائي راقص مع أهازيج العرضة.

وأشار المهندس "الزايدي" إلى استخدام التقنية في هذا المشروع من خلال إيجاد "باركود" في القطع المنحوتة لكل منطقة يضم تفاصيل المنطقة وتاريخها ومعلومات كافية عنها بمختلف اللغات والطرق السمعية والبصرية.

وفيما يخص دوار "عنان السماء" أكد "الزايدي" أن إجمالي مسطح الدوار 14.750 متراً مربعاً، وهو إهداء من مكتب أحمد الموسى للاستشارات الهندسية، ويتكون من كتلتين راسختين على الأرض كرسوخ جبال طويق، بينهما جزء في المنتصف، حيث ترمز الكتلة اليمنى وهي الصغرى الراسخة والثابتة إلى ثوابت المملكة التي وضعها المؤسس الملك عبدالعزيز، مع حفر مثلثات نجدية وخطوط انسيابية مستوحاة من الصحراء، والتي ترمز إلى توحيد المملكة، ومنها نبعت الكتلة الأخرى من ناحية اليسار وتبدو عالية وشامخة، وهي ترمز إلى التطور والرقي الذي تحققه المملكة يوماً بعد آخر، وتعتمد في ثباتها على الكتلة الأولى في ترسيخ أقدامها، مع وجود خطوط مستقيمة ترمز إلى السرعة في مراحل التطور، أما بالنسبة إلى الجزء الذي يتوسط الكتلتين وهو مرفوع نحو السماء فيرمز له بالجوهرة الخضراء التي تمثل وطننا محفوراً عليها بالخط الكوفي جملة "طموحنا عنان السماء".

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