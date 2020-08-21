أصدر وزير التعليم، قرارات تكليف جديدة اشتملت على تكليف الدكتور أحمد الجميعة مشرفًا عامًّا على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالوزارة، والأستاذ صالح الثبيتي مشرفًا عامًّا على الإدارة العامة للعلاقات، والأستاذة ابتسام الشهري متحدثةً رسمية باسم التعليم العام، والأستاذ طارق الأحمري متحدثًا رسميًّا باسم التعليم الجامعي.
بقرار وزير التعليم.. تكليف "ابتسام الشهري" كأول امرأة متحدثة باسم التعليم
"الجميعة" مشرفًا على إدارة الإعلام والاتصال.. والأحمري متحدثًا "للجامعي"
أصدر وزير التعليم، قرارات تكليف جديدة اشتملت على تكليف الدكتور أحمد الجميعة مشرفًا عامًّا على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالوزارة، والأستاذ صالح الثبيتي مشرفًا عامًّا على الإدارة العامة للعلاقات، والأستاذة ابتسام الشهري متحدثةً رسمية باسم التعليم العام، والأستاذ طارق الأحمري متحدثًا رسميًّا باسم التعليم الجامعي.
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بقرار وزير التعليم.. تكليف "ابتسام الشهري" كأول امرأة متحدثة باسم التعليمعبدالله البرقاوي سبق 2019-08-21
21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
03:29 PM
اخر تعديل
21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
04:18 PM
بقرار وزير التعليم.. تكليف "ابتسام الشهري" كأول امرأة متحدثة باسم التعليم
"الجميعة" مشرفًا على إدارة الإعلام والاتصال.. والأحمري متحدثًا "للجامعي"
أصدر وزير التعليم، قرارات تكليف جديدة اشتملت على تكليف الدكتور أحمد الجميعة مشرفًا عامًّا على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالوزارة، والأستاذ صالح الثبيتي مشرفًا عامًّا على الإدارة العامة للعلاقات، والأستاذة ابتسام الشهري متحدثةً رسمية باسم التعليم العام، والأستاذ طارق الأحمري متحدثًا رسميًّا باسم التعليم الجامعي.
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53.8 مليار
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