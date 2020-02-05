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ردًّا على إعلان الصين التوصل لعلاج لـ"كورونا".. "الصحة العالمية": غير فعال

ناهز عدد المصابين به لديها 25 ألفاً

رداً على إعلان التليفزيون الصيني توصل فريق بحثي إلى علاج لفيروس كورونا الجديد؛ أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأربعاء)، عدم وجود عقاقير مبتكرة يمكنها علاج المصابين بالفيروس.

وذكر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاساريفيتش، أنه لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لفيروس كورونا الجديد؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم، أنه حتى منتصف ليل أمس بلغ عدد المصابين بالفيروس 24324 حالة؛ بينها 3219 حالة حرجة، فيما فارق الحياة 490 شخصًا، وتعافى 892 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية

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ردًّا على إعلان الصين التوصل لعلاج لـ"كورونا".. "الصحة العالمية": غير فعال
سبق

رداً على إعلان التليفزيون الصيني توصل فريق بحثي إلى علاج لفيروس كورونا الجديد؛ أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأربعاء)، عدم وجود عقاقير مبتكرة يمكنها علاج المصابين بالفيروس.

وذكر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاساريفيتش، أنه لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لفيروس كورونا الجديد؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم، أنه حتى منتصف ليل أمس بلغ عدد المصابين بالفيروس 24324 حالة؛ بينها 3219 حالة حرجة، فيما فارق الحياة 490 شخصًا، وتعافى 892 شخصًا.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
05:35 PM

ردًّا على إعلان الصين التوصل لعلاج لـ"كورونا".. "الصحة العالمية": غير فعال

ناهز عدد المصابين به لديها 25 ألفاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,852

رداً على إعلان التليفزيون الصيني توصل فريق بحثي إلى علاج لفيروس كورونا الجديد؛ أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأربعاء)، عدم وجود عقاقير مبتكرة يمكنها علاج المصابين بالفيروس.

وذكر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاساريفيتش، أنه لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لفيروس كورونا الجديد؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم، أنه حتى منتصف ليل أمس بلغ عدد المصابين بالفيروس 24324 حالة؛ بينها 3219 حالة حرجة، فيما فارق الحياة 490 شخصًا، وتعافى 892 شخصًا.

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