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"حقوق الإنسان": سهّلوا إجراءات التبليغ عن الإيذاء خاصة الواردة من أطفال

الهيئة دعت كل مَن يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال إلى إبلاغ الجهات المختصة فوراً

دعت هيئة حقوق الانسان كل مَن يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، إلى إبلاغ الجهات المختصة فوراً.

وقالت الهيئة اليوم: على الجهات المختصة أن تسهّل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من #الطفل.

وشهدت الأيام الماضية حالات إيذاء عدة تعرّض لها أطفال وتعاملت معها الجهات المعنية وتابعتها "سبق" في حينه.

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"حقوق الإنسان": سهّلوا إجراءات التبليغ عن الإيذاء خاصة الواردة من أطفال
سبق

دعت هيئة حقوق الانسان كل مَن يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، إلى إبلاغ الجهات المختصة فوراً.

وقالت الهيئة اليوم: على الجهات المختصة أن تسهّل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من #الطفل.

وشهدت الأيام الماضية حالات إيذاء عدة تعرّض لها أطفال وتعاملت معها الجهات المعنية وتابعتها "سبق" في حينه.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
12:48 PM

"حقوق الإنسان": سهّلوا إجراءات التبليغ عن الإيذاء خاصة الواردة من أطفال

الهيئة دعت كل مَن يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال إلى إبلاغ الجهات المختصة فوراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,627

دعت هيئة حقوق الانسان كل مَن يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، إلى إبلاغ الجهات المختصة فوراً.

وقالت الهيئة اليوم: على الجهات المختصة أن تسهّل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من #الطفل.

وشهدت الأيام الماضية حالات إيذاء عدة تعرّض لها أطفال وتعاملت معها الجهات المعنية وتابعتها "سبق" في حينه.

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