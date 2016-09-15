"حقوق الإنسان": سهّلوا إجراءات التبليغ عن الإيذاء خاصة الواردة من أطفال

الهيئة دعت كل مَن يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال إلى إبلاغ الجهات المختصة فوراً

دعت هيئة حقوق الانسان كل مَن يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، إلى إبلاغ الجهات المختصة فوراً.

وقالت الهيئة اليوم: على الجهات المختصة أن تسهّل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من #الطفل.

وشهدت الأيام الماضية حالات إيذاء عدة تعرّض لها أطفال وتعاملت معها الجهات المعنية وتابعتها "سبق" في حينه.