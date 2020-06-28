أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً لتكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، والعيدابي، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً -بمشيئة الله-.
سحب رعدية ممطرة على جازان و6 من محافظاتها
الأرصاد: مصحوبة برياح تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً لتكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، والعيدابي، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً -بمشيئة الله-.حالة الطقس الأرصاد جازان
اعلان
سحب رعدية ممطرة على جازان و6 من محافظاتهاوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-28
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
12:56 PM
سحب رعدية ممطرة على جازان و6 من محافظاتها
الأرصاد: مصحوبة برياح تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً لتكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، والعيدابي، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً -بمشيئة الله-.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
7,453
91 مليار ..
29 يناير
18,458
70 مليار ..
26 أكتوبر
23,291
53.8 مليار
31 يوليو
43,612
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!
عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!
محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد
ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم
علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي
أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!
سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!
محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!
صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا
حسن آل عمير
العنصرية والثقافة
غسان محمد عسيلان