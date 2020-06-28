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سحب رعدية ممطرة على جازان و6 من محافظاتها

الأرصاد: مصحوبة برياح تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً لتكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، والعيدابي، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً -بمشيئة الله-.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سحب رعدية ممطرة على جازان و6 من محافظاتها
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً لتكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، والعيدابي، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً -بمشيئة الله-.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
12:56 PM

سحب رعدية ممطرة على جازان و6 من محافظاتها

الأرصاد: مصحوبة برياح تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً لتكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، والعيدابي، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً -بمشيئة الله-.

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