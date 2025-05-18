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محافظ الداير: أنهينا تأهيل "مسجد الفاروق".. وغير صحيح سرقته.. ومخرِّبه معتل نفسيًّا تم إيقافه

قال إن المقطع المتداوَل بثَّ معلومات مغلوطة

كشف نايف بن لبدة، محافظ الداير، حقيقة المقطع المتداوَل حول تعرُّض مسجد الفاروق بالداير لعملية تخريب في بعض ممتلكاته، مؤكدًا أنه تم تأهيل المسجد من جديد، وإعادته إلى ما كان عليه بشكل أفضل. مؤكدًا أن المقطع الذي تم تداوله بث معلومات مغلوطة.

وأشار "ابن لبدة" إلى أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة فور إبلاغها بالحادث، وقبل انتشار الفيديو، وأوقفت الفاعل الذي سيتم إحالته لجهة الاختصاص وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، واتضح أنه يعاني اعتلالات نفسية، وسبق أن تم إيقافه سابقًا بعد تخريبه عددًا من أجهزة التبريد بالمسجد نفسه، وتم إحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص، وإحالته لمستشفى الصحة النفسية للكشف الطبي عليه وعلاجه، مؤكدًا أنه غير صحيح ما تم تداوله من أنه تم إطلاق سراحه بعد 24 ساعة.

وبيّن "ابن لبدة" أنه لم يتم فقد أي شيء من ممتلكات المسجد، إنما قام الفاعل بالعبث بها، وهو ما تم معالجته، وإعادة إصلاح الجوانب كافة التي طالها العبث من أجهزة تبريد وفرش وصوتيات.

وأكد محافظ الداير نايف بن لبدة أن الفيديو نقل معلومات مغلوطة، منها أنه تم إطلاق سراح الفاعل خلال 24 ساعة في مرة سابقة، وأن المسجد تعرض للسرقة، وهو ما ينافي الحقيقة؛ إذ اتضح بعد مباشرة رجال الأمن والجهات المعنية أن ما تعرض له المسجد عملية عبث، ولم يتم فقد أي من ممتلكات المسجد.

وأهاب محافظ الداير بالجميع لاستقاء المعلومات الموثوقة من مصادرها الرسمية بعيدًا عن المعلومات المغلوطة التي قد تشكل صورة سلبية. مشيدًا بجهود رجال الأمن في حفظ الأمن، والتفاعل مع أي حالة تستدعي الحضور الأمني.

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محافظ الداير: أنهينا تأهيل "مسجد الفاروق".. وغير صحيح سرقته.. ومخرِّبه معتل نفسيًّا تم إيقافه
سبق

كشف نايف بن لبدة، محافظ الداير، حقيقة المقطع المتداوَل حول تعرُّض مسجد الفاروق بالداير لعملية تخريب في بعض ممتلكاته، مؤكدًا أنه تم تأهيل المسجد من جديد، وإعادته إلى ما كان عليه بشكل أفضل. مؤكدًا أن المقطع الذي تم تداوله بث معلومات مغلوطة.

وأشار "ابن لبدة" إلى أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة فور إبلاغها بالحادث، وقبل انتشار الفيديو، وأوقفت الفاعل الذي سيتم إحالته لجهة الاختصاص وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، واتضح أنه يعاني اعتلالات نفسية، وسبق أن تم إيقافه سابقًا بعد تخريبه عددًا من أجهزة التبريد بالمسجد نفسه، وتم إحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص، وإحالته لمستشفى الصحة النفسية للكشف الطبي عليه وعلاجه، مؤكدًا أنه غير صحيح ما تم تداوله من أنه تم إطلاق سراحه بعد 24 ساعة.

وبيّن "ابن لبدة" أنه لم يتم فقد أي شيء من ممتلكات المسجد، إنما قام الفاعل بالعبث بها، وهو ما تم معالجته، وإعادة إصلاح الجوانب كافة التي طالها العبث من أجهزة تبريد وفرش وصوتيات.

وأكد محافظ الداير نايف بن لبدة أن الفيديو نقل معلومات مغلوطة، منها أنه تم إطلاق سراح الفاعل خلال 24 ساعة في مرة سابقة، وأن المسجد تعرض للسرقة، وهو ما ينافي الحقيقة؛ إذ اتضح بعد مباشرة رجال الأمن والجهات المعنية أن ما تعرض له المسجد عملية عبث، ولم يتم فقد أي من ممتلكات المسجد.

وأهاب محافظ الداير بالجميع لاستقاء المعلومات الموثوقة من مصادرها الرسمية بعيدًا عن المعلومات المغلوطة التي قد تشكل صورة سلبية. مشيدًا بجهود رجال الأمن في حفظ الأمن، والتفاعل مع أي حالة تستدعي الحضور الأمني.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
12:28 AM

محافظ الداير: أنهينا تأهيل "مسجد الفاروق".. وغير صحيح سرقته.. ومخرِّبه معتل نفسيًّا تم إيقافه

قال إن المقطع المتداوَل بثَّ معلومات مغلوطة

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عبدالرحمن السلماني - جازان
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كشف نايف بن لبدة، محافظ الداير، حقيقة المقطع المتداوَل حول تعرُّض مسجد الفاروق بالداير لعملية تخريب في بعض ممتلكاته، مؤكدًا أنه تم تأهيل المسجد من جديد، وإعادته إلى ما كان عليه بشكل أفضل. مؤكدًا أن المقطع الذي تم تداوله بث معلومات مغلوطة.

وأشار "ابن لبدة" إلى أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة فور إبلاغها بالحادث، وقبل انتشار الفيديو، وأوقفت الفاعل الذي سيتم إحالته لجهة الاختصاص وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، واتضح أنه يعاني اعتلالات نفسية، وسبق أن تم إيقافه سابقًا بعد تخريبه عددًا من أجهزة التبريد بالمسجد نفسه، وتم إحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص، وإحالته لمستشفى الصحة النفسية للكشف الطبي عليه وعلاجه، مؤكدًا أنه غير صحيح ما تم تداوله من أنه تم إطلاق سراحه بعد 24 ساعة.

وبيّن "ابن لبدة" أنه لم يتم فقد أي شيء من ممتلكات المسجد، إنما قام الفاعل بالعبث بها، وهو ما تم معالجته، وإعادة إصلاح الجوانب كافة التي طالها العبث من أجهزة تبريد وفرش وصوتيات.

وأكد محافظ الداير نايف بن لبدة أن الفيديو نقل معلومات مغلوطة، منها أنه تم إطلاق سراح الفاعل خلال 24 ساعة في مرة سابقة، وأن المسجد تعرض للسرقة، وهو ما ينافي الحقيقة؛ إذ اتضح بعد مباشرة رجال الأمن والجهات المعنية أن ما تعرض له المسجد عملية عبث، ولم يتم فقد أي من ممتلكات المسجد.

وأهاب محافظ الداير بالجميع لاستقاء المعلومات الموثوقة من مصادرها الرسمية بعيدًا عن المعلومات المغلوطة التي قد تشكل صورة سلبية. مشيدًا بجهود رجال الأمن في حفظ الأمن، والتفاعل مع أي حالة تستدعي الحضور الأمني.

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