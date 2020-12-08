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البرازيل: 20317 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" و376 وفاة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 20317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و376 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، ستة ملايين و623911 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 177317.

وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي أكثر من 5.8 ملايين مريض بعد شفائهم.

وتحتل البرازيل حاليًا المرتبة الثانية عالميًّا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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البرازيل: 20317 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" و376 وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 20317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و376 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، ستة ملايين و623911 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 177317.

وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي أكثر من 5.8 ملايين مريض بعد شفائهم.

وتحتل البرازيل حاليًا المرتبة الثانية عالميًّا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
08:22 AM

البرازيل: 20317 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" و376 وفاة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 20317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و376 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، ستة ملايين و623911 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 177317.

وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي أكثر من 5.8 ملايين مريض بعد شفائهم.

وتحتل البرازيل حاليًا المرتبة الثانية عالميًّا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

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