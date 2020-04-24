"شؤون الحرمين" توزع عبوات ماء زمزم لجمعية الهلال الأحمر السعودي

ضِمن مبادرة "برًّا بمكة"

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية- بتقديم برنامج (السقيا) لمنسوبي جمعية الهلال السعودي، بالتنسيق مع مشرف مراكز هيئة الهلال الأحمر بالمسجد الحرام الدكتور خالد الثقفي.

وأوضح مدير عام الإدارة خالد بن فهد الشلوي أن هذا البرنامج يأتي ضِمن حزمة مبادرات تقوم بها الإدارة بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأشار "الشلوي" إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن الحملة التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، "برًّا بمكة"؛ عرفانًا وتقديرًا للجهود التي يقوم بها منسوبو الهلال الأحمر السعودي.