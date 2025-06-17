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التضخم يرتفع في السودان إلى 114.2 % في مايو

زيادات في كل مكونات الغذاء والمشروبات

ارتفع معدل التضخم في السودان إلى 114.23 في المئة في مايو (أيار) من 98.81 في المئة في الشهر السابق، بزيادة قدرها 15.42 في المئة، بحسب ما ذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم (الأربعاء).

وأوضحت الوكالة أن الجهاز المركزي للإحصاء عزا ارتفاع التضخم إلى زيادات في جميع مكونات مجموعة الغذاء والمشروبات، وخصوصًا أسعار الخبز والحبوب واللحوم والزيوت والبقوليات والسكر، إضافة إلى زيادات في الأسعار في مجموعتَي السكن والنقل، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن التضخم في مناطق الحضر بلغ 96.93 في المئة في مايو ارتفاعًا من 86.71 في المئة في إبريل (نيسان)، بينما قفز التضخم في مناطق الريف إلى 127.38 في المئة من 107.82 في المئة.


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التضخم يرتفع في السودان إلى 114.2 % في مايو
سبق

ارتفع معدل التضخم في السودان إلى 114.23 في المئة في مايو (أيار) من 98.81 في المئة في الشهر السابق، بزيادة قدرها 15.42 في المئة، بحسب ما ذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم (الأربعاء).

وأوضحت الوكالة أن الجهاز المركزي للإحصاء عزا ارتفاع التضخم إلى زيادات في جميع مكونات مجموعة الغذاء والمشروبات، وخصوصًا أسعار الخبز والحبوب واللحوم والزيوت والبقوليات والسكر، إضافة إلى زيادات في الأسعار في مجموعتَي السكن والنقل، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن التضخم في مناطق الحضر بلغ 96.93 في المئة في مايو ارتفاعًا من 86.71 في المئة في إبريل (نيسان)، بينما قفز التضخم في مناطق الريف إلى 127.38 في المئة من 107.82 في المئة.


17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
08:28 PM

التضخم يرتفع في السودان إلى 114.2 % في مايو

زيادات في كل مكونات الغذاء والمشروبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع معدل التضخم في السودان إلى 114.23 في المئة في مايو (أيار) من 98.81 في المئة في الشهر السابق، بزيادة قدرها 15.42 في المئة، بحسب ما ذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم (الأربعاء).

وأوضحت الوكالة أن الجهاز المركزي للإحصاء عزا ارتفاع التضخم إلى زيادات في جميع مكونات مجموعة الغذاء والمشروبات، وخصوصًا أسعار الخبز والحبوب واللحوم والزيوت والبقوليات والسكر، إضافة إلى زيادات في الأسعار في مجموعتَي السكن والنقل، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن التضخم في مناطق الحضر بلغ 96.93 في المئة في مايو ارتفاعًا من 86.71 في المئة في إبريل (نيسان)، بينما قفز التضخم في مناطق الريف إلى 127.38 في المئة من 107.82 في المئة.


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