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"إياتا" تُلزم شركات الطيران بقرارات تخص المعاقين في العالم و100 ألف شخص بالسعودية

تأكيد التزامها بضمان تزويدهم بتجربة سفر آمنة وموثوقة وكريمة

وافق الاتحاد الدولي للنقل الجوي"إياتا" خلال اجتماع جمعيته العمومية السنوي الخامس والسبعين بالإجماع، على قرار بشأن تحسين تجربة السفر الجوي لنحو مليار مسافر تقريبًا حول العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ ما يعني تطبيق هذا القرار على ما يقارب 100 ألف سعودي؛ حيث إن بين السكان السعوديين المصابين بإعاقات بلغت 2.9 % " من إجمالي عدد السكان السعوديين.

وجرى خلال الاجتماع، تأكيد التزام شركات الطيران ضمان تزويد هؤلاء المسافرين تجربة سفر آمنة وموثوقة وكريمة، ودعوة الحكومات إلى استخدام المبادئ الأساسية للاتحاد الدولي للنقل الجوي المعنية بالعناية بالمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة.


وتهدف هذه المبادئ إلى تحويل مجال التركيز من الإعاقة إلى إمكانية الوصول والاندماج عبر تقريب وجهات نظر قطاع السفر والحكومات لوضع لوائح ناظمة متناسقة، وتوفير الوضوح والتناغم العالمي الذي يتوقعه المسافرون.

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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"إياتا" تُلزم شركات الطيران بقرارات تخص المعاقين في العالم و100 ألف شخص بالسعودية
سبق

وافق الاتحاد الدولي للنقل الجوي"إياتا" خلال اجتماع جمعيته العمومية السنوي الخامس والسبعين بالإجماع، على قرار بشأن تحسين تجربة السفر الجوي لنحو مليار مسافر تقريبًا حول العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ ما يعني تطبيق هذا القرار على ما يقارب 100 ألف سعودي؛ حيث إن بين السكان السعوديين المصابين بإعاقات بلغت 2.9 % " من إجمالي عدد السكان السعوديين.

وجرى خلال الاجتماع، تأكيد التزام شركات الطيران ضمان تزويد هؤلاء المسافرين تجربة سفر آمنة وموثوقة وكريمة، ودعوة الحكومات إلى استخدام المبادئ الأساسية للاتحاد الدولي للنقل الجوي المعنية بالعناية بالمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة.


وتهدف هذه المبادئ إلى تحويل مجال التركيز من الإعاقة إلى إمكانية الوصول والاندماج عبر تقريب وجهات نظر قطاع السفر والحكومات لوضع لوائح ناظمة متناسقة، وتوفير الوضوح والتناغم العالمي الذي يتوقعه المسافرون.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
01:45 AM

"إياتا" تُلزم شركات الطيران بقرارات تخص المعاقين في العالم و100 ألف شخص بالسعودية

تأكيد التزامها بضمان تزويدهم بتجربة سفر آمنة وموثوقة وكريمة

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خالد خليل - الرياض
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وافق الاتحاد الدولي للنقل الجوي"إياتا" خلال اجتماع جمعيته العمومية السنوي الخامس والسبعين بالإجماع، على قرار بشأن تحسين تجربة السفر الجوي لنحو مليار مسافر تقريبًا حول العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ ما يعني تطبيق هذا القرار على ما يقارب 100 ألف سعودي؛ حيث إن بين السكان السعوديين المصابين بإعاقات بلغت 2.9 % " من إجمالي عدد السكان السعوديين.

وجرى خلال الاجتماع، تأكيد التزام شركات الطيران ضمان تزويد هؤلاء المسافرين تجربة سفر آمنة وموثوقة وكريمة، ودعوة الحكومات إلى استخدام المبادئ الأساسية للاتحاد الدولي للنقل الجوي المعنية بالعناية بالمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة.


وتهدف هذه المبادئ إلى تحويل مجال التركيز من الإعاقة إلى إمكانية الوصول والاندماج عبر تقريب وجهات نظر قطاع السفر والحكومات لوضع لوائح ناظمة متناسقة، وتوفير الوضوح والتناغم العالمي الذي يتوقعه المسافرون.

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