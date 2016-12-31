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"الخطوط"... الشريك الرسمي للهيئة السعودية للسياحة لموسم "الشتاء حولك"

تقدم باقات عديدة وخيارات متنوعة لضيوفها الراغبين في زيارة وجهات متعددة

أعلنت الخطوط السعودية ـ الناقل الوطني للمملكة ـ عن شراكة رسمية مع الهيئة السعودية للسياحة لرعاية موسم شتاء السعودية 2020/2021.

يأتي ذلك ضمن جهودها لدعم وتنمية السياحة الداخلية، والتعريف بالمناطق السياحية المتنوعة التي تتميز بها المملكة وتجعل منها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم خلال فصل الشتاء، حيث الأجواء المناسبة التي تتميز بها المملكة في هذا الوقت من العام.

وتأتي رعاية "السعودية" لموسم الشتاء هذا العام تجسيدًا لمسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، وفي إطار برامجها ومبادراتها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الرئيسية المستهدفة بالتطوير والاستثمار في الرؤية الطموحة.

وتنظم الهيئة السعودية للسياحة موسم شتاء السعودية هذا العام تحت شعار "الشتاء حولك" لأكثر من 17 وجهة سياحية في المملكة خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020م، حتى نهاية شهر مارس 2021م، وسوف يوفر الموسم أكثر من 300 تجربة وباقة سياحية، بالإضافة إلى العديد من العروض الترويجية التي تتيح للعائلات والأفراد من المواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي؛ اكتشاف ما تملكه مناطق المملكة من تنوع جغرافي ومناخي جاذب خلال فصل الشتاء، والاستمتاع بمجموعةٍ واسعةٍ من الأنشطة والتجارب السياحية التي تناسب مختلف فئات المجتمع.

وتسيّر الخطوط السعودية رحلاتها المنتظمة إلى الوجهات السياحية في المملكة ضمن شبكة رحلاتها الداخلية الواسعة التي تربط كافة مناطق المملكة، كما توفر خدمات سياحية متكاملة عبر برنامج "عطلات السعودية" الذي يقدم باقات عديدة وخيارات متنوعة لضيوف "السعودية" الراغبين في زيارة وجهات متعددة أو تصميم برامج سياحية محددة لوجهات معينة وفقًا لخيارات الضيوف .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخطوط"... الشريك الرسمي للهيئة السعودية للسياحة لموسم "الشتاء حولك"
سبق

أعلنت الخطوط السعودية ـ الناقل الوطني للمملكة ـ عن شراكة رسمية مع الهيئة السعودية للسياحة لرعاية موسم شتاء السعودية 2020/2021.

يأتي ذلك ضمن جهودها لدعم وتنمية السياحة الداخلية، والتعريف بالمناطق السياحية المتنوعة التي تتميز بها المملكة وتجعل منها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم خلال فصل الشتاء، حيث الأجواء المناسبة التي تتميز بها المملكة في هذا الوقت من العام.

وتأتي رعاية "السعودية" لموسم الشتاء هذا العام تجسيدًا لمسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، وفي إطار برامجها ومبادراتها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الرئيسية المستهدفة بالتطوير والاستثمار في الرؤية الطموحة.

وتنظم الهيئة السعودية للسياحة موسم شتاء السعودية هذا العام تحت شعار "الشتاء حولك" لأكثر من 17 وجهة سياحية في المملكة خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020م، حتى نهاية شهر مارس 2021م، وسوف يوفر الموسم أكثر من 300 تجربة وباقة سياحية، بالإضافة إلى العديد من العروض الترويجية التي تتيح للعائلات والأفراد من المواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي؛ اكتشاف ما تملكه مناطق المملكة من تنوع جغرافي ومناخي جاذب خلال فصل الشتاء، والاستمتاع بمجموعةٍ واسعةٍ من الأنشطة والتجارب السياحية التي تناسب مختلف فئات المجتمع.

وتسيّر الخطوط السعودية رحلاتها المنتظمة إلى الوجهات السياحية في المملكة ضمن شبكة رحلاتها الداخلية الواسعة التي تربط كافة مناطق المملكة، كما توفر خدمات سياحية متكاملة عبر برنامج "عطلات السعودية" الذي يقدم باقات عديدة وخيارات متنوعة لضيوف "السعودية" الراغبين في زيارة وجهات متعددة أو تصميم برامج سياحية محددة لوجهات معينة وفقًا لخيارات الضيوف .

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
07:05 PM

"الخطوط"... الشريك الرسمي للهيئة السعودية للسياحة لموسم "الشتاء حولك"

تقدم باقات عديدة وخيارات متنوعة لضيوفها الراغبين في زيارة وجهات متعددة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الخطوط السعودية ـ الناقل الوطني للمملكة ـ عن شراكة رسمية مع الهيئة السعودية للسياحة لرعاية موسم شتاء السعودية 2020/2021.

يأتي ذلك ضمن جهودها لدعم وتنمية السياحة الداخلية، والتعريف بالمناطق السياحية المتنوعة التي تتميز بها المملكة وتجعل منها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم خلال فصل الشتاء، حيث الأجواء المناسبة التي تتميز بها المملكة في هذا الوقت من العام.

وتأتي رعاية "السعودية" لموسم الشتاء هذا العام تجسيدًا لمسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، وفي إطار برامجها ومبادراتها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الرئيسية المستهدفة بالتطوير والاستثمار في الرؤية الطموحة.

وتنظم الهيئة السعودية للسياحة موسم شتاء السعودية هذا العام تحت شعار "الشتاء حولك" لأكثر من 17 وجهة سياحية في المملكة خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020م، حتى نهاية شهر مارس 2021م، وسوف يوفر الموسم أكثر من 300 تجربة وباقة سياحية، بالإضافة إلى العديد من العروض الترويجية التي تتيح للعائلات والأفراد من المواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي؛ اكتشاف ما تملكه مناطق المملكة من تنوع جغرافي ومناخي جاذب خلال فصل الشتاء، والاستمتاع بمجموعةٍ واسعةٍ من الأنشطة والتجارب السياحية التي تناسب مختلف فئات المجتمع.

وتسيّر الخطوط السعودية رحلاتها المنتظمة إلى الوجهات السياحية في المملكة ضمن شبكة رحلاتها الداخلية الواسعة التي تربط كافة مناطق المملكة، كما توفر خدمات سياحية متكاملة عبر برنامج "عطلات السعودية" الذي يقدم باقات عديدة وخيارات متنوعة لضيوف "السعودية" الراغبين في زيارة وجهات متعددة أو تصميم برامج سياحية محددة لوجهات معينة وفقًا لخيارات الضيوف .

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