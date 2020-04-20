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ارتفاع إصابات كورونا بإسبانيا إلى أكثر من 200 ألف

إجمالي الوفيات يبلغ 20852 بعد تسجيل 399 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 4266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و399 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال بيان الوزارة، اليوم الإثنين: ارتفع عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في البلاد، إلى 200210 من مستوى 195944 أمس، كما بلغ إجمالي الوفيات 20852 بعد أن كان عند مستوى 20453.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز؛ قد أعلن أخيراً عزمه تمديد نظام التأهب القصوى الساري منذ 14 مارس، حتى 9 مايو المقبل، مع السماح للأطفال بالخروج من المنازل بدءاً من 27 أبريل.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع إصابات كورونا بإسبانيا إلى أكثر من 200 ألف
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 4266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و399 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال بيان الوزارة، اليوم الإثنين: ارتفع عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في البلاد، إلى 200210 من مستوى 195944 أمس، كما بلغ إجمالي الوفيات 20852 بعد أن كان عند مستوى 20453.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز؛ قد أعلن أخيراً عزمه تمديد نظام التأهب القصوى الساري منذ 14 مارس، حتى 9 مايو المقبل، مع السماح للأطفال بالخروج من المنازل بدءاً من 27 أبريل.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
12:40 PM

ارتفاع إصابات كورونا بإسبانيا إلى أكثر من 200 ألف

إجمالي الوفيات يبلغ 20852 بعد تسجيل 399 حالة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 4266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و399 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال بيان الوزارة، اليوم الإثنين: ارتفع عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في البلاد، إلى 200210 من مستوى 195944 أمس، كما بلغ إجمالي الوفيات 20852 بعد أن كان عند مستوى 20453.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز؛ قد أعلن أخيراً عزمه تمديد نظام التأهب القصوى الساري منذ 14 مارس، حتى 9 مايو المقبل، مع السماح للأطفال بالخروج من المنازل بدءاً من 27 أبريل.

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