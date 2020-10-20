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"أمير الكويت": اختيار مجلس الأمة مسؤولية والوحدة سلاحنا لمواجهة الأخطار

رئيس الوزراء: سنبقى ساعين للسلام وسنواصل جهود حل الخلاف الخليجي

قال أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يوم الثلاثاء: إن الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى لمواجهة الأخطار.

وأضاف الشيخ نواف الجابر خلال جلسة افتتاح مجلس الأمة الكويتي: إن الانتخابات المقبلة مسؤولية وطنية لاختيار ممثلي الأمة وضمان سلامة أداء البرلمان.

من جهته أكد رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن البلاد ملتزمة بسياسة خارجية راسخة على نهج الأمير الراحل، صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأشار الشيخ صباح -بحسب "سكاي نيوز عربية"- إلى أن الكويت ستبقى ساعية إلى لسلام وستواصل جهود حل الخلاف الخليجي.

وأضاف أن العالم شهد على انتقال سلس للسلطة في الكويت، قائلًا: إن الكويت دولة دستور ومؤسسات.

ويوم الاثنين، أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم يقضي بإجراء انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في الخامس من ديسمبر المقبل.

وفي 29 سبتمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الصباح أميرًا للبلاد. وأدى اليمين الدستورية في اليوم الموالي.

نواف الأحمد الجابر الصباح الكويت

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أمير الكويت": اختيار مجلس الأمة مسؤولية والوحدة سلاحنا لمواجهة الأخطار
سبق

قال أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يوم الثلاثاء: إن الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى لمواجهة الأخطار.

وأضاف الشيخ نواف الجابر خلال جلسة افتتاح مجلس الأمة الكويتي: إن الانتخابات المقبلة مسؤولية وطنية لاختيار ممثلي الأمة وضمان سلامة أداء البرلمان.

من جهته أكد رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن البلاد ملتزمة بسياسة خارجية راسخة على نهج الأمير الراحل، صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأشار الشيخ صباح -بحسب "سكاي نيوز عربية"- إلى أن الكويت ستبقى ساعية إلى لسلام وستواصل جهود حل الخلاف الخليجي.

وأضاف أن العالم شهد على انتقال سلس للسلطة في الكويت، قائلًا: إن الكويت دولة دستور ومؤسسات.

ويوم الاثنين، أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم يقضي بإجراء انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في الخامس من ديسمبر المقبل.

وفي 29 سبتمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الصباح أميرًا للبلاد. وأدى اليمين الدستورية في اليوم الموالي.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
12:02 PM

"أمير الكويت": اختيار مجلس الأمة مسؤولية والوحدة سلاحنا لمواجهة الأخطار

رئيس الوزراء: سنبقى ساعين للسلام وسنواصل جهود حل الخلاف الخليجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يوم الثلاثاء: إن الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى لمواجهة الأخطار.

وأضاف الشيخ نواف الجابر خلال جلسة افتتاح مجلس الأمة الكويتي: إن الانتخابات المقبلة مسؤولية وطنية لاختيار ممثلي الأمة وضمان سلامة أداء البرلمان.

من جهته أكد رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن البلاد ملتزمة بسياسة خارجية راسخة على نهج الأمير الراحل، صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأشار الشيخ صباح -بحسب "سكاي نيوز عربية"- إلى أن الكويت ستبقى ساعية إلى لسلام وستواصل جهود حل الخلاف الخليجي.

وأضاف أن العالم شهد على انتقال سلس للسلطة في الكويت، قائلًا: إن الكويت دولة دستور ومؤسسات.

ويوم الاثنين، أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم يقضي بإجراء انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في الخامس من ديسمبر المقبل.

وفي 29 سبتمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الصباح أميرًا للبلاد. وأدى اليمين الدستورية في اليوم الموالي.

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