شاهد.. لقطات رائعة لرالي داكار 2022 يوثِّقها مصوِّر سعودي من مكة

نالت إعجاب الكثيرين في مواقع التواصل الاجتماعي

وثَّق المهتم بالفعاليات الرياضية، المصوِّر السعودي ياسر بخش، من منطقة مكة المكرمة، منافسات الحدث الأكبر في رياضة المحركات رالي داكار السعودية 2022 في نسخته الـ44.

وحرص "بخش" على أهمية الصورة في توثيق الأحداث والمناسبات التي تعكس الفكر وأدوات التطور في المجتمع، وتعزز المضمون الرياضي للمملكة، وهو ما يتناغم مع رسالة الصورة في الفخر بالمبادرات المؤثرة والاحتفاء بذكرياتها كمصدر ومرجع للأجيال القادمة.

وكان "بخش" قد وثَّق بعدسته المناظر الطبيعية الخلابة والتضاريس الرائعة التي تمتلكها صحراء السعودية الشاسعة، وذلك في لقطات نالت إعجاب الكثيرين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت تلك النسخة من رالي داكار 2022 "الأكبر في التاريخ" من حيث عدد المتسابقين حضور نخبة من المصورين المحترفين من مختلف أنحاء العالم.