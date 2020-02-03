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بمرشح وحيد .. إغلاق باب الترشح لرئاسة نادي الأهلي

أغلق مساء اليوم الأحد باب الترشح لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث تقدم الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة بملف ترشحه وحيدًا لرئاسة مجلس إدارة النادي، متضمنًا أعضاء مجلس الإدارة المرشحين، وهم: نائب الرئيس الدكتور ياسر محروس، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور عمر إبراهيم أبو العلا، خالد تركي النهاري، خالد محمد الشهري، طريف محمد حلواني، ياسر مدني علاقي، وطارق عبدالله خليفة.

ومن المقرر أن يتم غدًا الاثنين فحص القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، وفقًا للبرنامج الزمني التي أعلنته الهيئة العامة للرياضة فيما سيخصص يوم الثلاثاء المقبل للطعن على القائمة الأولية للمرشحين والناخبين وسيتم النظر في الطعون يوم الأربعاء.

كما سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يوم الخميس القادم، على أن يكون يوم السبت 8 فبراير الموافق 14 / 6 /1441هـ موعدًا للاقتراع وعقد الجمعية العمومية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمرشح وحيد .. إغلاق باب الترشح لرئاسة نادي الأهلي
سبق

أغلق مساء اليوم الأحد باب الترشح لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث تقدم الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة بملف ترشحه وحيدًا لرئاسة مجلس إدارة النادي، متضمنًا أعضاء مجلس الإدارة المرشحين، وهم: نائب الرئيس الدكتور ياسر محروس، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور عمر إبراهيم أبو العلا، خالد تركي النهاري، خالد محمد الشهري، طريف محمد حلواني، ياسر مدني علاقي، وطارق عبدالله خليفة.

ومن المقرر أن يتم غدًا الاثنين فحص القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، وفقًا للبرنامج الزمني التي أعلنته الهيئة العامة للرياضة فيما سيخصص يوم الثلاثاء المقبل للطعن على القائمة الأولية للمرشحين والناخبين وسيتم النظر في الطعون يوم الأربعاء.

كما سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يوم الخميس القادم، على أن يكون يوم السبت 8 فبراير الموافق 14 / 6 /1441هـ موعدًا للاقتراع وعقد الجمعية العمومية.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
12:26 AM

بمرشح وحيد .. إغلاق باب الترشح لرئاسة نادي الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أغلق مساء اليوم الأحد باب الترشح لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث تقدم الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة بملف ترشحه وحيدًا لرئاسة مجلس إدارة النادي، متضمنًا أعضاء مجلس الإدارة المرشحين، وهم: نائب الرئيس الدكتور ياسر محروس، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور عمر إبراهيم أبو العلا، خالد تركي النهاري، خالد محمد الشهري، طريف محمد حلواني، ياسر مدني علاقي، وطارق عبدالله خليفة.

ومن المقرر أن يتم غدًا الاثنين فحص القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، وفقًا للبرنامج الزمني التي أعلنته الهيئة العامة للرياضة فيما سيخصص يوم الثلاثاء المقبل للطعن على القائمة الأولية للمرشحين والناخبين وسيتم النظر في الطعون يوم الأربعاء.

كما سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يوم الخميس القادم، على أن يكون يوم السبت 8 فبراير الموافق 14 / 6 /1441هـ موعدًا للاقتراع وعقد الجمعية العمومية.

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