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لتهدئة العاصفة الشعبية.. "الحريري" يطالب بتشكيل الحكومة اللبنانية بشكل عاجل

لفت إلى أن بقاء الجيش في مواجهة المتظاهرين ليس حلاً

طالب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، السياسيين في البلاد اليوم (الأحد) بتشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل، وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، وذلك بعد ليلة من المصادمات العنيفة بين قوات الأمن والمحتجين.

وقال "الحريري"، الذي استقال من منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) تحت ضغط موجة من الاحتجاجات، عبر"تويتر": "هناك طريق لتهدئة العاصفة الشعبية. توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة وافتحوا الباب للحلول السياسية والاقتصادية"، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أن بقاء الجيش والقوى الأمنية والمتظاهرين في حالة مواجهة، يعد دورانًا في المشكلة وليس حلاً.

الرئيسية/ أخبار العالم

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لتهدئة العاصفة الشعبية.. "الحريري" يطالب بتشكيل الحكومة اللبنانية بشكل عاجل
سبق

طالب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، السياسيين في البلاد اليوم (الأحد) بتشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل، وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، وذلك بعد ليلة من المصادمات العنيفة بين قوات الأمن والمحتجين.

وقال "الحريري"، الذي استقال من منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) تحت ضغط موجة من الاحتجاجات، عبر"تويتر": "هناك طريق لتهدئة العاصفة الشعبية. توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة وافتحوا الباب للحلول السياسية والاقتصادية"، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أن بقاء الجيش والقوى الأمنية والمتظاهرين في حالة مواجهة، يعد دورانًا في المشكلة وليس حلاً.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
03:58 PM

لتهدئة العاصفة الشعبية.. "الحريري" يطالب بتشكيل الحكومة اللبنانية بشكل عاجل

لفت إلى أن بقاء الجيش في مواجهة المتظاهرين ليس حلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، السياسيين في البلاد اليوم (الأحد) بتشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل، وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، وذلك بعد ليلة من المصادمات العنيفة بين قوات الأمن والمحتجين.

وقال "الحريري"، الذي استقال من منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) تحت ضغط موجة من الاحتجاجات، عبر"تويتر": "هناك طريق لتهدئة العاصفة الشعبية. توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة وافتحوا الباب للحلول السياسية والاقتصادية"، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أن بقاء الجيش والقوى الأمنية والمتظاهرين في حالة مواجهة، يعد دورانًا في المشكلة وليس حلاً.

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