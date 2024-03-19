بيّن مصدر مسؤول في شركة أرامكو السعودية أن الشركة ستواصل خفض مستويات العمليات في مصافيها المحلية خلال شهري أبريل ومايو، الأمر الذي سيعزز إمكانية تصدير الشركة للخام إلى السوق.
أرامكو: الشركة ستواصل خفض مستويات العمليات في مصافيها المحلية
مصدر مسؤول: خلال أبريل ومايو سيعزز إمكانية تصدير الخام إلى السوق
بيّن مصدر مسؤول في شركة أرامكو السعودية أن الشركة ستواصل خفض مستويات العمليات في مصافيها المحلية خلال شهري أبريل ومايو، الأمر الذي سيعزز إمكانية تصدير الشركة للخام إلى السوق.أرامكو
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أرامكو: الشركة ستواصل خفض مستويات العمليات في مصافيها المحليةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-19
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
04:18 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
05:51 PM
أرامكو: الشركة ستواصل خفض مستويات العمليات في مصافيها المحلية
مصدر مسؤول: خلال أبريل ومايو سيعزز إمكانية تصدير الخام إلى السوق
بيّن مصدر مسؤول في شركة أرامكو السعودية أن الشركة ستواصل خفض مستويات العمليات في مصافيها المحلية خلال شهري أبريل ومايو، الأمر الذي سيعزز إمكانية تصدير الشركة للخام إلى السوق.
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