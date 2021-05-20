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اليوم.. اجتماع بالأمم المتحدة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين

بعد فشل مجلس الأمن في صياغة موقف توافقي بشأن تجاوزات الاحتلال

أعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة أن الجمعية العامة ستعقد اجتماعاً طارئاً اليوم الخميس؛ لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على فلسطين الذي دخل يومه الحادي عشر.

وتأتي هذه الجلسة بعد فشل مجلس الأمن في صياغة موقف توافقي بشأن التجاوزات الإسرائيلية بحسب "روسيا اليوم".

وكانت البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة علقت على مبادرة فرنسا لاستصدار قرار أممي حول الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، قائلة إنها لن تدعم "تحركات ترى أنها تقوض جهود التهدئة" بين الجانبين.

وجاء التحرك الفرنسي في الأمم المتحدة بعد أن عارضت واشنطن مراراً إصدار بيان لمجلس الأمن تتعين الموافقة عليه بالإجماع.

ويعتقد دبلوماسيون فرنسيون أن قرار مجلس الأمن الدولي قد يزيد الضغط على طرفي الصراع لإنهاء القتال، ويكمل المبادرات الدبلوماسية الأخرى.

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اليوم.. اجتماع بالأمم المتحدة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين
سبق

أعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة أن الجمعية العامة ستعقد اجتماعاً طارئاً اليوم الخميس؛ لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على فلسطين الذي دخل يومه الحادي عشر.

وتأتي هذه الجلسة بعد فشل مجلس الأمن في صياغة موقف توافقي بشأن التجاوزات الإسرائيلية بحسب "روسيا اليوم".

وكانت البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة علقت على مبادرة فرنسا لاستصدار قرار أممي حول الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، قائلة إنها لن تدعم "تحركات ترى أنها تقوض جهود التهدئة" بين الجانبين.

وجاء التحرك الفرنسي في الأمم المتحدة بعد أن عارضت واشنطن مراراً إصدار بيان لمجلس الأمن تتعين الموافقة عليه بالإجماع.

ويعتقد دبلوماسيون فرنسيون أن قرار مجلس الأمن الدولي قد يزيد الضغط على طرفي الصراع لإنهاء القتال، ويكمل المبادرات الدبلوماسية الأخرى.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
11:39 AM

اليوم.. اجتماع بالأمم المتحدة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين

بعد فشل مجلس الأمن في صياغة موقف توافقي بشأن تجاوزات الاحتلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة أن الجمعية العامة ستعقد اجتماعاً طارئاً اليوم الخميس؛ لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على فلسطين الذي دخل يومه الحادي عشر.

وتأتي هذه الجلسة بعد فشل مجلس الأمن في صياغة موقف توافقي بشأن التجاوزات الإسرائيلية بحسب "روسيا اليوم".

وكانت البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة علقت على مبادرة فرنسا لاستصدار قرار أممي حول الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، قائلة إنها لن تدعم "تحركات ترى أنها تقوض جهود التهدئة" بين الجانبين.

وجاء التحرك الفرنسي في الأمم المتحدة بعد أن عارضت واشنطن مراراً إصدار بيان لمجلس الأمن تتعين الموافقة عليه بالإجماع.

ويعتقد دبلوماسيون فرنسيون أن قرار مجلس الأمن الدولي قد يزيد الضغط على طرفي الصراع لإنهاء القتال، ويكمل المبادرات الدبلوماسية الأخرى.

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