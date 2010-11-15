أمير الرياض بالنيابة: مشروع مدينة "محمد بن سلمان" غير الربحية "إضافة نوعية"

أكد أنها امتداد للرؤى الطموحة من قائد التغيير وملهم الشباب

رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله–، على إعلانه إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية في مدينة الرياض، التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، ونموذجًا ملهمًا لتطوير القطاع غير الربحي عالميًّا، وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية، وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

وقال أمير الرياض بالنيابة: "إن مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، الذي أعلنه سموه، يشكل إضافة مهمة ونوعية، ويأتي استمرارًا للرؤى الطموحة لتحقيق مستقبل زاهر لهذا الوطن؛ إذ تشهد السعودية مع قائد التغيير وملهم الشباب سيدي سمو ولي العهد –أيده الله- خطوات طموحة، اجتذبت أنظار العالم، وضاعفت إرادة الشباب في سبيل صناعة مستقبل مبشر وواعد".

وأضاف بأن هذه المدينة الواعدة ستكون علامة فارقة في قلب العاصمة الرياض، التي تشهد نهضة تنموية على المستويات كافة بخطط استراتيجية طموحة، ودعم لا محدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ إذ ستسهم في تنمية القطاع غير الربحي وخدمة المجتمع.

وأشار إلى أن "هذا المشروع برؤيته المستقبلية، الذي يمثل الإنسان محوره الرئيس، امتداد لطموحات سمو سيدي ولي العهد، ودعمه للإبداع والابتكار، واهتمامه بالعلوم والتطورات التقنية، والعمل على تنمية الشباب وتحقيق طموحاته، وشغفه بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لمستقبل الوطن والعالم".