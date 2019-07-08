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بريطانيا: إيران خالفت التزاماتها النووية بتخصيبها لليورانيوم بنسبة تفوق الـ 3.67 %

قالت يجب على طهران أن تعمل فورًا على وقف جميع الأنشطة والتراجع عنها

أكّد متحدّث باسم الخارجية البريطانية، أمس الأحد، أن إعلان طهران أنها ستتجاوز المعدّل المسموح به من اليورانيوم المخصّب يعد خرقًا للاتفاق النووي الذي وقّعته طهران مع الدول الكبرى عام 2015م.

وفي التفاصيل، قال المتحدّث البريطاني في بيان رسمي : "خالفت إيران شروط الاتفاق النووي بعد إعلانها بأنها سوف تبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3.67 %، وهو الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي".

وحذّر من أنه "بينما تظل بريطانيا ملتزمة تمامًا بالاتفاق يجب على إيران أن تعمل فورًا على وقف جميع الأنشطة والتراجع عنها بما يتماشى مع التزاماتها".

وأوضح أنّ المملكة المتحدة تنسّق مع شركائها الآخرين في الاتفاق النووي بشأن الخطوات التالية بموجب أحكام الاتفاق من خلال اللجنة المشتركة.

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بريطانيا: إيران خالفت التزاماتها النووية بتخصيبها لليورانيوم بنسبة تفوق الـ 3.67 %
سبق

أكّد متحدّث باسم الخارجية البريطانية، أمس الأحد، أن إعلان طهران أنها ستتجاوز المعدّل المسموح به من اليورانيوم المخصّب يعد خرقًا للاتفاق النووي الذي وقّعته طهران مع الدول الكبرى عام 2015م.

وفي التفاصيل، قال المتحدّث البريطاني في بيان رسمي : "خالفت إيران شروط الاتفاق النووي بعد إعلانها بأنها سوف تبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3.67 %، وهو الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي".

وحذّر من أنه "بينما تظل بريطانيا ملتزمة تمامًا بالاتفاق يجب على إيران أن تعمل فورًا على وقف جميع الأنشطة والتراجع عنها بما يتماشى مع التزاماتها".

وأوضح أنّ المملكة المتحدة تنسّق مع شركائها الآخرين في الاتفاق النووي بشأن الخطوات التالية بموجب أحكام الاتفاق من خلال اللجنة المشتركة.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
12:40 AM

بريطانيا: إيران خالفت التزاماتها النووية بتخصيبها لليورانيوم بنسبة تفوق الـ 3.67 %

قالت يجب على طهران أن تعمل فورًا على وقف جميع الأنشطة والتراجع عنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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أكّد متحدّث باسم الخارجية البريطانية، أمس الأحد، أن إعلان طهران أنها ستتجاوز المعدّل المسموح به من اليورانيوم المخصّب يعد خرقًا للاتفاق النووي الذي وقّعته طهران مع الدول الكبرى عام 2015م.

وفي التفاصيل، قال المتحدّث البريطاني في بيان رسمي : "خالفت إيران شروط الاتفاق النووي بعد إعلانها بأنها سوف تبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3.67 %، وهو الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي".

وحذّر من أنه "بينما تظل بريطانيا ملتزمة تمامًا بالاتفاق يجب على إيران أن تعمل فورًا على وقف جميع الأنشطة والتراجع عنها بما يتماشى مع التزاماتها".

وأوضح أنّ المملكة المتحدة تنسّق مع شركائها الآخرين في الاتفاق النووي بشأن الخطوات التالية بموجب أحكام الاتفاق من خلال اللجنة المشتركة.

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