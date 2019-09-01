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"إخاء" تطلق صندوق الإنماءالوقفي لرعاية الأيتام

بالتعاون مع شركة الإنماء للاستثمار

أطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام بالشراكة مع شركة الإنماء للاستثمار، وهو عبارة عن صندوق استثماري وقفي مفتوح ومطروح طرحًا عامًا توقف وحداته لصالح "إخاء" ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، عبدالله الصقهان، أن الصندوق الوقفي يهدف إلى دعم الأيتام ذوي الظروف الخاصة، ويقدم لهم مختلف أوجه الرعاية والخدمات الشاملة، كالسكن والتعليم والدعم وريادة الأعمال والخدمات القانونية وخدمات الدمج الاجتماعي، إضافة إلى خدمات التوظيف وتأهيل وتدريب المستفيدين، والدعم الأسري والنفسي.

وأشار "الصقهان" إلى أن مؤسسة "إخاء" تسعى من خلال "صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام" إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة عبر الأصول الموقوفة للصندوق، واستثمارها بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي وتغطية مصاريف الوقف والأصل الموقوف.

وأوضح أن الأوقاف تعتبر رافدًا مهمًا من روافد التنمية الاجتماعية؛ لتلبية الاحتياجات العامة للمجتمع، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية شهدت تطورًا كبيرًا في حجم الأوقاف وتأثيرها إيجاباً في المجتمع.

وأردف "الصقهان": "مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام اعتمدت خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة 2030، التي أكدت على المشاركة في التنمية الاجتماعية المستدامة، من خلال تطوير قدرات إخاء للاستدامة المالية والتميز في إدارة رأس المال المؤسسي، وتقديم برامج تنموية للأيتام تسهم في نقل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، وجعل اليتيم مندمجًا اجتماعيًا، نافعًا لنفسه ومنتجًا في مجتمعه، وعنصراً فاعلاً في النهضة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات".

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة الإنماء للاستثمار مازن فواز بغدادي، بأن الهدف الاستثماري لصندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام، هو المحافظة على عين الوقف وتنميته على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع صيغة الوقف ومصارفه المحددة مسبقًا من قبل الواقفين.

وقال: "سنعمل على استثمار أصول الصندوق؛ لتحقيق نمو في رأس المال الموقوف وتوزيع نسبة من العوائد بشكل سنوي ومستمر على مصارف الوقف المحددة للصندوق".

وأبان أن آلية عمل الصندوق تتضمن وجود فريق عمل مكونًا من مدير للصندوق، ومجلس إدارة ولجنة شرعية وأخرى تنفيذية، وجهات تشريعية وتنظيمية، ومراجع الحسابات، وأمين الحفظ ومقيمين معتمدين.

وذكر "بغدادي" أن من مميزات الصناديق الاستثمارية الوقفية، تهيئة الفرص للجمهور في المشاركة والرقابة، والحوكمة والشفافية والإفصاح والإدارة المحترفة والمتخصصة، وكذلك تنوع الاستثمار وإدارة سجلات الموقوفين، إضافة إلى تنمية إسهام القطاع غير الربحي في المملكة، بما يحقق تطلعات الرؤية الوطنية للمملكة 2030.

ولفت إلى أنه بإمكان جميع المواطنين أفرادًا ومؤسسات الاشتراك بصندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام، عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.alinmainvestment.com أو زيارة أي فرع من فروع شركة الإنماء للاستثمار، علمًا بأن الحد الأدنى للاشتراك هو ألف ريال سعودي.

وأبان "الصقهان" أن بمقدور الأفراد والمؤسسات دعم صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام، بالتبرع عن طريق متجر إخاء الإلكتروني www.ekhaa.org.sa أو التبرع مباشرة عن طريق الحساب البنكي في مصرف الإنماء (SA0205000068219999000001) بأي مبلغ متاح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إخاء" تطلق صندوق الإنماءالوقفي لرعاية الأيتام
سبق

أطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام بالشراكة مع شركة الإنماء للاستثمار، وهو عبارة عن صندوق استثماري وقفي مفتوح ومطروح طرحًا عامًا توقف وحداته لصالح "إخاء" ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، عبدالله الصقهان، أن الصندوق الوقفي يهدف إلى دعم الأيتام ذوي الظروف الخاصة، ويقدم لهم مختلف أوجه الرعاية والخدمات الشاملة، كالسكن والتعليم والدعم وريادة الأعمال والخدمات القانونية وخدمات الدمج الاجتماعي، إضافة إلى خدمات التوظيف وتأهيل وتدريب المستفيدين، والدعم الأسري والنفسي.

وأشار "الصقهان" إلى أن مؤسسة "إخاء" تسعى من خلال "صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام" إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة عبر الأصول الموقوفة للصندوق، واستثمارها بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي وتغطية مصاريف الوقف والأصل الموقوف.

وأوضح أن الأوقاف تعتبر رافدًا مهمًا من روافد التنمية الاجتماعية؛ لتلبية الاحتياجات العامة للمجتمع، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية شهدت تطورًا كبيرًا في حجم الأوقاف وتأثيرها إيجاباً في المجتمع.

وأردف "الصقهان": "مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام اعتمدت خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة 2030، التي أكدت على المشاركة في التنمية الاجتماعية المستدامة، من خلال تطوير قدرات إخاء للاستدامة المالية والتميز في إدارة رأس المال المؤسسي، وتقديم برامج تنموية للأيتام تسهم في نقل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، وجعل اليتيم مندمجًا اجتماعيًا، نافعًا لنفسه ومنتجًا في مجتمعه، وعنصراً فاعلاً في النهضة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات".

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة الإنماء للاستثمار مازن فواز بغدادي، بأن الهدف الاستثماري لصندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام، هو المحافظة على عين الوقف وتنميته على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع صيغة الوقف ومصارفه المحددة مسبقًا من قبل الواقفين.

وقال: "سنعمل على استثمار أصول الصندوق؛ لتحقيق نمو في رأس المال الموقوف وتوزيع نسبة من العوائد بشكل سنوي ومستمر على مصارف الوقف المحددة للصندوق".

وأبان أن آلية عمل الصندوق تتضمن وجود فريق عمل مكونًا من مدير للصندوق، ومجلس إدارة ولجنة شرعية وأخرى تنفيذية، وجهات تشريعية وتنظيمية، ومراجع الحسابات، وأمين الحفظ ومقيمين معتمدين.

وذكر "بغدادي" أن من مميزات الصناديق الاستثمارية الوقفية، تهيئة الفرص للجمهور في المشاركة والرقابة، والحوكمة والشفافية والإفصاح والإدارة المحترفة والمتخصصة، وكذلك تنوع الاستثمار وإدارة سجلات الموقوفين، إضافة إلى تنمية إسهام القطاع غير الربحي في المملكة، بما يحقق تطلعات الرؤية الوطنية للمملكة 2030.

ولفت إلى أنه بإمكان جميع المواطنين أفرادًا ومؤسسات الاشتراك بصندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام، عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.alinmainvestment.com أو زيارة أي فرع من فروع شركة الإنماء للاستثمار، علمًا بأن الحد الأدنى للاشتراك هو ألف ريال سعودي.

وأبان "الصقهان" أن بمقدور الأفراد والمؤسسات دعم صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام، بالتبرع عن طريق متجر إخاء الإلكتروني www.ekhaa.org.sa أو التبرع مباشرة عن طريق الحساب البنكي في مصرف الإنماء (SA0205000068219999000001) بأي مبلغ متاح.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
06:01 PM

"إخاء" تطلق صندوق الإنماءالوقفي لرعاية الأيتام

بالتعاون مع شركة الإنماء للاستثمار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام بالشراكة مع شركة الإنماء للاستثمار، وهو عبارة عن صندوق استثماري وقفي مفتوح ومطروح طرحًا عامًا توقف وحداته لصالح "إخاء" ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، عبدالله الصقهان، أن الصندوق الوقفي يهدف إلى دعم الأيتام ذوي الظروف الخاصة، ويقدم لهم مختلف أوجه الرعاية والخدمات الشاملة، كالسكن والتعليم والدعم وريادة الأعمال والخدمات القانونية وخدمات الدمج الاجتماعي، إضافة إلى خدمات التوظيف وتأهيل وتدريب المستفيدين، والدعم الأسري والنفسي.

وأشار "الصقهان" إلى أن مؤسسة "إخاء" تسعى من خلال "صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام" إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة عبر الأصول الموقوفة للصندوق، واستثمارها بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي وتغطية مصاريف الوقف والأصل الموقوف.

وأوضح أن الأوقاف تعتبر رافدًا مهمًا من روافد التنمية الاجتماعية؛ لتلبية الاحتياجات العامة للمجتمع، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية شهدت تطورًا كبيرًا في حجم الأوقاف وتأثيرها إيجاباً في المجتمع.

وأردف "الصقهان": "مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام اعتمدت خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة 2030، التي أكدت على المشاركة في التنمية الاجتماعية المستدامة، من خلال تطوير قدرات إخاء للاستدامة المالية والتميز في إدارة رأس المال المؤسسي، وتقديم برامج تنموية للأيتام تسهم في نقل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، وجعل اليتيم مندمجًا اجتماعيًا، نافعًا لنفسه ومنتجًا في مجتمعه، وعنصراً فاعلاً في النهضة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات".

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة الإنماء للاستثمار مازن فواز بغدادي، بأن الهدف الاستثماري لصندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام، هو المحافظة على عين الوقف وتنميته على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع صيغة الوقف ومصارفه المحددة مسبقًا من قبل الواقفين.

وقال: "سنعمل على استثمار أصول الصندوق؛ لتحقيق نمو في رأس المال الموقوف وتوزيع نسبة من العوائد بشكل سنوي ومستمر على مصارف الوقف المحددة للصندوق".

وأبان أن آلية عمل الصندوق تتضمن وجود فريق عمل مكونًا من مدير للصندوق، ومجلس إدارة ولجنة شرعية وأخرى تنفيذية، وجهات تشريعية وتنظيمية، ومراجع الحسابات، وأمين الحفظ ومقيمين معتمدين.

وذكر "بغدادي" أن من مميزات الصناديق الاستثمارية الوقفية، تهيئة الفرص للجمهور في المشاركة والرقابة، والحوكمة والشفافية والإفصاح والإدارة المحترفة والمتخصصة، وكذلك تنوع الاستثمار وإدارة سجلات الموقوفين، إضافة إلى تنمية إسهام القطاع غير الربحي في المملكة، بما يحقق تطلعات الرؤية الوطنية للمملكة 2030.

ولفت إلى أنه بإمكان جميع المواطنين أفرادًا ومؤسسات الاشتراك بصندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام، عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.alinmainvestment.com أو زيارة أي فرع من فروع شركة الإنماء للاستثمار، علمًا بأن الحد الأدنى للاشتراك هو ألف ريال سعودي.

وأبان "الصقهان" أن بمقدور الأفراد والمؤسسات دعم صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام، بالتبرع عن طريق متجر إخاء الإلكتروني www.ekhaa.org.sa أو التبرع مباشرة عن طريق الحساب البنكي في مصرف الإنماء (SA0205000068219999000001) بأي مبلغ متاح.

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