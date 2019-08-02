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الخرطوم .. "البرهان" يمنح الملحق العسكري السعودي وسام النيلين

بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان

منح رئيس المجلس العسكري الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان؛ وسام النيلين من الطبقة الثانية للملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السودان العميد الركن إبراهيم عثمان العمير؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان.

وجرت مراسم التكريم، أمس، بمقر وزارة الدفاع في السودان، على يد رئيس الأركان المشتركة المكلّف الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين؛ بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

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الخرطوم .. "البرهان" يمنح الملحق العسكري السعودي وسام النيلين
سبق

منح رئيس المجلس العسكري الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان؛ وسام النيلين من الطبقة الثانية للملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السودان العميد الركن إبراهيم عثمان العمير؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان.

وجرت مراسم التكريم، أمس، بمقر وزارة الدفاع في السودان، على يد رئيس الأركان المشتركة المكلّف الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين؛ بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
01:06 PM

الخرطوم .. "البرهان" يمنح الملحق العسكري السعودي وسام النيلين

بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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منح رئيس المجلس العسكري الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان؛ وسام النيلين من الطبقة الثانية للملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السودان العميد الركن إبراهيم عثمان العمير؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان.

وجرت مراسم التكريم، أمس، بمقر وزارة الدفاع في السودان، على يد رئيس الأركان المشتركة المكلّف الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين؛ بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

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