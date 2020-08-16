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"الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات أبو عريش، والحث، واحد المسارحة، والداير بني مالك، والطوال، والعارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7مساءً، بمشيئة الله.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات أبو عريش، والحث، واحد المسارحة، والداير بني مالك، والطوال، والعارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7مساءً، بمشيئة الله.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
02:12 PM

"الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات أبو عريش، والحث، واحد المسارحة، والداير بني مالك، والطوال، والعارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7مساءً، بمشيئة الله.

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