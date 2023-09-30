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بثت على الهواء بحضور "الربيعية".. قسطرة قلبية معقدة لستيني بجازان

مع تركيب دعامة للمريض بمشاركة استشاريين وعبر تقنية الطب الاتصالي

قالت الصحة في جازان إن فريقًا طبيًّا بمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر نجح في إنهاء معاناة مريض ستيني تعرض لجلطة قلبية غير مستقرة، وذلك من خلال إجراء قسطرة للشرايين التاجية مع تركيب دعامة للمريض، بمشاركة افتراضية مع استشاريي القلب والقسطرة عبر تقنية الطب الاتصالي مع مركز الطب الافتراضي بوزارة الصحة تكللت بالنجاح.

وذكرت صحة جازان أن قسم الطوارئ استقبل مريضًا محولًا من أحد المستشفيات الطرفية يعاني من جلطة قلبية غير مستقرة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومناقشة حالة المريض من قبل الفريق الطبي، وعرضها على استشاريي القلب عبر تقنية الطب الاتصالية مع مركز الطب الافتراضي بوزارة الصحة، تم إجراء قسطرة للشرايين التاجية مع تركيب دعامة للمريض تكللت بالنجاح.

وأوضحت أنه قد تم نقل وقائع القسطرة القلبية على الهواء مباشرة عبر تقنية الطب الاتصالي مع المركز الطبي الافتراضي بوزارة الصحة، والذي يضم نخبة من استشاريي القلب الذين تابعوا الخطوات العلاجية التي خضع لها المريض عبر التقنيات الرقمية الحديثة حتى تماثل للشفاء.

يذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد قدم شكره وتقديره للفريق الطبي على جهودهم الحثيثة والمبذولة تجاه تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وذلك بعد حضوره لمركز الطب الافتراضي بالوزارة ومشاهدته المباشرة لوقائع القسطرة التي كانت تجرى للمريض بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.

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بثت على الهواء بحضور "الربيعية".. قسطرة قلبية معقدة لستيني بجازان
سبق

قالت الصحة في جازان إن فريقًا طبيًّا بمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر نجح في إنهاء معاناة مريض ستيني تعرض لجلطة قلبية غير مستقرة، وذلك من خلال إجراء قسطرة للشرايين التاجية مع تركيب دعامة للمريض، بمشاركة افتراضية مع استشاريي القلب والقسطرة عبر تقنية الطب الاتصالي مع مركز الطب الافتراضي بوزارة الصحة تكللت بالنجاح.

وذكرت صحة جازان أن قسم الطوارئ استقبل مريضًا محولًا من أحد المستشفيات الطرفية يعاني من جلطة قلبية غير مستقرة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومناقشة حالة المريض من قبل الفريق الطبي، وعرضها على استشاريي القلب عبر تقنية الطب الاتصالية مع مركز الطب الافتراضي بوزارة الصحة، تم إجراء قسطرة للشرايين التاجية مع تركيب دعامة للمريض تكللت بالنجاح.

وأوضحت أنه قد تم نقل وقائع القسطرة القلبية على الهواء مباشرة عبر تقنية الطب الاتصالي مع المركز الطبي الافتراضي بوزارة الصحة، والذي يضم نخبة من استشاريي القلب الذين تابعوا الخطوات العلاجية التي خضع لها المريض عبر التقنيات الرقمية الحديثة حتى تماثل للشفاء.

يذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد قدم شكره وتقديره للفريق الطبي على جهودهم الحثيثة والمبذولة تجاه تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وذلك بعد حضوره لمركز الطب الافتراضي بالوزارة ومشاهدته المباشرة لوقائع القسطرة التي كانت تجرى للمريض بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
05:14 PM

بثت على الهواء بحضور "الربيعية".. قسطرة قلبية معقدة لستيني بجازان

مع تركيب دعامة للمريض بمشاركة استشاريين وعبر تقنية الطب الاتصالي

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قاسم الخبراني - جازان
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قالت الصحة في جازان إن فريقًا طبيًّا بمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر نجح في إنهاء معاناة مريض ستيني تعرض لجلطة قلبية غير مستقرة، وذلك من خلال إجراء قسطرة للشرايين التاجية مع تركيب دعامة للمريض، بمشاركة افتراضية مع استشاريي القلب والقسطرة عبر تقنية الطب الاتصالي مع مركز الطب الافتراضي بوزارة الصحة تكللت بالنجاح.

وذكرت صحة جازان أن قسم الطوارئ استقبل مريضًا محولًا من أحد المستشفيات الطرفية يعاني من جلطة قلبية غير مستقرة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومناقشة حالة المريض من قبل الفريق الطبي، وعرضها على استشاريي القلب عبر تقنية الطب الاتصالية مع مركز الطب الافتراضي بوزارة الصحة، تم إجراء قسطرة للشرايين التاجية مع تركيب دعامة للمريض تكللت بالنجاح.

وأوضحت أنه قد تم نقل وقائع القسطرة القلبية على الهواء مباشرة عبر تقنية الطب الاتصالي مع المركز الطبي الافتراضي بوزارة الصحة، والذي يضم نخبة من استشاريي القلب الذين تابعوا الخطوات العلاجية التي خضع لها المريض عبر التقنيات الرقمية الحديثة حتى تماثل للشفاء.

يذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد قدم شكره وتقديره للفريق الطبي على جهودهم الحثيثة والمبذولة تجاه تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وذلك بعد حضوره لمركز الطب الافتراضي بالوزارة ومشاهدته المباشرة لوقائع القسطرة التي كانت تجرى للمريض بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.

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