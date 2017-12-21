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"تعليم سراة عبيدة" يحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

بشعار "قيادة ومشاركة ذوي الإعاقة نحو عالَم شامل بعد كوفيد 19"

احتفت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة -ممثلة في قسم التربية الخاصة- باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2021م تحت شعار "قيادة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم شامل لمرحلة ما بعد كوفيد 19".

جاء ذلك بحضور مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي ومساعديه والقيادات التعليمية، في حفل أقيم اليوم بمتوسطة ابن خلدون.

وقال "العلكمي" في كلمته بهذه المناسبة: من الضروري تسليط الضوء على احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة، وتعزيز فهم أفضل لقضاياهم وحقوقهم، والدور الذي يستطيعون القيام به بما يتناسب مع إمكاناتهم.

وأشاد بما توليه القيادة من رعاية واهتمام ودعم للتعليم وعناية واهتمام خاص بالطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، وتوفير كل ما من شأنه ضمان سلامتهم وصحتهم خلال الجائحة واكتمال رحلتهم التعليمية.

وقدّم شكره لكل الجهود المبذولة من الإدارات والأقسام داخل الإدارة وكذا أولياء الأمور لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.

من ناحيته، قال مدير التربية الخاصة خالد آل ضيف الله: إدارة التعليم تحتفي بهذا اليوم العالمي؛ إيمانًا منها بأن ذوي الإعاقة فئة غالية على المجتمع ويجب تقديم كل الدعم والمساندة لهم، وإزالة كل العقبات والحواجز التي تحول دون الاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم.

وتَضَمّن برنامج الاحتفاء، معرضًا ضَم عددًا من المشاركات الطلابية وعروضًا مرئية وكلمات متنوعة للطلاب وأولياء أمورهم، عبّروا فيها عن مشاعر الفرحة والسرور بهذا الاحتفاء.

وأكدوا قدرتهم على البذل والعطاء، وتقديم دور فاعل وبنّاء في خدمة المجتمع من خلال مشاركتهم في الأنشطة المختلفة.

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"تعليم سراة عبيدة" يحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
سبق

احتفت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة -ممثلة في قسم التربية الخاصة- باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2021م تحت شعار "قيادة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم شامل لمرحلة ما بعد كوفيد 19".

جاء ذلك بحضور مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي ومساعديه والقيادات التعليمية، في حفل أقيم اليوم بمتوسطة ابن خلدون.

وقال "العلكمي" في كلمته بهذه المناسبة: من الضروري تسليط الضوء على احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة، وتعزيز فهم أفضل لقضاياهم وحقوقهم، والدور الذي يستطيعون القيام به بما يتناسب مع إمكاناتهم.

وأشاد بما توليه القيادة من رعاية واهتمام ودعم للتعليم وعناية واهتمام خاص بالطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، وتوفير كل ما من شأنه ضمان سلامتهم وصحتهم خلال الجائحة واكتمال رحلتهم التعليمية.

وقدّم شكره لكل الجهود المبذولة من الإدارات والأقسام داخل الإدارة وكذا أولياء الأمور لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.

من ناحيته، قال مدير التربية الخاصة خالد آل ضيف الله: إدارة التعليم تحتفي بهذا اليوم العالمي؛ إيمانًا منها بأن ذوي الإعاقة فئة غالية على المجتمع ويجب تقديم كل الدعم والمساندة لهم، وإزالة كل العقبات والحواجز التي تحول دون الاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم.

وتَضَمّن برنامج الاحتفاء، معرضًا ضَم عددًا من المشاركات الطلابية وعروضًا مرئية وكلمات متنوعة للطلاب وأولياء أمورهم، عبّروا فيها عن مشاعر الفرحة والسرور بهذا الاحتفاء.

وأكدوا قدرتهم على البذل والعطاء، وتقديم دور فاعل وبنّاء في خدمة المجتمع من خلال مشاركتهم في الأنشطة المختلفة.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
12:49 PM

"تعليم سراة عبيدة" يحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

بشعار "قيادة ومشاركة ذوي الإعاقة نحو عالَم شامل بعد كوفيد 19"

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صحيفة سبق الإلكترونية - سراة عبيدة
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احتفت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة -ممثلة في قسم التربية الخاصة- باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2021م تحت شعار "قيادة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم شامل لمرحلة ما بعد كوفيد 19".

جاء ذلك بحضور مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي ومساعديه والقيادات التعليمية، في حفل أقيم اليوم بمتوسطة ابن خلدون.

وقال "العلكمي" في كلمته بهذه المناسبة: من الضروري تسليط الضوء على احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة، وتعزيز فهم أفضل لقضاياهم وحقوقهم، والدور الذي يستطيعون القيام به بما يتناسب مع إمكاناتهم.

وأشاد بما توليه القيادة من رعاية واهتمام ودعم للتعليم وعناية واهتمام خاص بالطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، وتوفير كل ما من شأنه ضمان سلامتهم وصحتهم خلال الجائحة واكتمال رحلتهم التعليمية.

وقدّم شكره لكل الجهود المبذولة من الإدارات والأقسام داخل الإدارة وكذا أولياء الأمور لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.

من ناحيته، قال مدير التربية الخاصة خالد آل ضيف الله: إدارة التعليم تحتفي بهذا اليوم العالمي؛ إيمانًا منها بأن ذوي الإعاقة فئة غالية على المجتمع ويجب تقديم كل الدعم والمساندة لهم، وإزالة كل العقبات والحواجز التي تحول دون الاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم.

وتَضَمّن برنامج الاحتفاء، معرضًا ضَم عددًا من المشاركات الطلابية وعروضًا مرئية وكلمات متنوعة للطلاب وأولياء أمورهم، عبّروا فيها عن مشاعر الفرحة والسرور بهذا الاحتفاء.

وأكدوا قدرتهم على البذل والعطاء، وتقديم دور فاعل وبنّاء في خدمة المجتمع من خلال مشاركتهم في الأنشطة المختلفة.

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