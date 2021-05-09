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في ليلة 27 من رمضان.. 200 ألف عبوة زمزم تسقي ضيوف الرحمن

"الندوي": 10 عربات سقاية وألف عامل و565 حقيبة محمولة وأسطوانية

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من (٢٠٠) ألف عبوة ماء زمزم في ليلة ٢٧ على المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام، خلال موسم رمضان المبارك؛ وذلك عبر خطط وبرامج تنفيذية وخدمية أُعدت مسبقاً لتراعي توفير أعلى معايير الجودة الصحية عند تقديم الماء المبارك في رحاب المسجد الحرام وأروقته وساحاته.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم أحمد بن شنبر الندوي؛ أنه تمّ توزيع عبوات ماء زمزم المبارك بمواقع المسجد الحرام وساحاته كافة عبر أكثر من (١٠٠٠) عامل وأكثر من (١٩٠) حقيبة محمولة على الظهر و(٣٧٥) حقيبة أسطوانية يتسع كل حقيبة لـ (١٠) لترات بإجمالي (٣٧٥٠٠) لتر ماء يومياً.

كما خصّصت الإدارة (١٠) عربات سقاية متنقلة لتوزيع ماء زمزم في صحن المطاف والمسارات المخصصة للطواف، بسعة إجمالية 80 لتراً للماء المبرد وغير المبرد، ومضخات إلكترونية متنقلة يتم تعقيمها بشكل مستمر؛ كإجراءٍ احترازي ضمن حِزَم البروتوكولات الوقائية التي تُسخّرها إدارة سقيا زمزم في عملية توزيع الماء المبارك على قاصدي المسجد الحرام.

وأضاف "الندوي"؛ أن الإدارة تشرف على تنظيم عملية توزيع الحقائب الأسطوانية داخل المصليات في عامة الأدوار المسموح بالصلاة داخلها، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم، وتأمين عبوات للدروس المقامة في المسجد الحرام، ويبدأ توزيع الماء في صحن المطاف للمعتمرين من قبل صلاة المغرب إلى أذان الفجر عبر الحقائب الأسطوانية ولكل الصائمين والصائمات في جميع المواقع قبل صلاة المغرب وخلال صلاة التراويح، مع مراعاة تعقيم شنط وحافظات العبوات والحقائب الأسطوانية والعربات الخاصة بتوزيع العبوات في المسارات المخصصة للطائفين.

واختتم بأن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السدس، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في توفير أجواء آمنة ومطمئنة ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بسهولة ويسر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في ليلة 27 من رمضان.. 200 ألف عبوة زمزم تسقي ضيوف الرحمن
سبق

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من (٢٠٠) ألف عبوة ماء زمزم في ليلة ٢٧ على المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام، خلال موسم رمضان المبارك؛ وذلك عبر خطط وبرامج تنفيذية وخدمية أُعدت مسبقاً لتراعي توفير أعلى معايير الجودة الصحية عند تقديم الماء المبارك في رحاب المسجد الحرام وأروقته وساحاته.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم أحمد بن شنبر الندوي؛ أنه تمّ توزيع عبوات ماء زمزم المبارك بمواقع المسجد الحرام وساحاته كافة عبر أكثر من (١٠٠٠) عامل وأكثر من (١٩٠) حقيبة محمولة على الظهر و(٣٧٥) حقيبة أسطوانية يتسع كل حقيبة لـ (١٠) لترات بإجمالي (٣٧٥٠٠) لتر ماء يومياً.

كما خصّصت الإدارة (١٠) عربات سقاية متنقلة لتوزيع ماء زمزم في صحن المطاف والمسارات المخصصة للطواف، بسعة إجمالية 80 لتراً للماء المبرد وغير المبرد، ومضخات إلكترونية متنقلة يتم تعقيمها بشكل مستمر؛ كإجراءٍ احترازي ضمن حِزَم البروتوكولات الوقائية التي تُسخّرها إدارة سقيا زمزم في عملية توزيع الماء المبارك على قاصدي المسجد الحرام.

وأضاف "الندوي"؛ أن الإدارة تشرف على تنظيم عملية توزيع الحقائب الأسطوانية داخل المصليات في عامة الأدوار المسموح بالصلاة داخلها، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم، وتأمين عبوات للدروس المقامة في المسجد الحرام، ويبدأ توزيع الماء في صحن المطاف للمعتمرين من قبل صلاة المغرب إلى أذان الفجر عبر الحقائب الأسطوانية ولكل الصائمين والصائمات في جميع المواقع قبل صلاة المغرب وخلال صلاة التراويح، مع مراعاة تعقيم شنط وحافظات العبوات والحقائب الأسطوانية والعربات الخاصة بتوزيع العبوات في المسارات المخصصة للطائفين.

واختتم بأن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السدس، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في توفير أجواء آمنة ومطمئنة ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بسهولة ويسر.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
12:16 PM

في ليلة 27 من رمضان.. 200 ألف عبوة زمزم تسقي ضيوف الرحمن

"الندوي": 10 عربات سقاية وألف عامل و565 حقيبة محمولة وأسطوانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من (٢٠٠) ألف عبوة ماء زمزم في ليلة ٢٧ على المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام، خلال موسم رمضان المبارك؛ وذلك عبر خطط وبرامج تنفيذية وخدمية أُعدت مسبقاً لتراعي توفير أعلى معايير الجودة الصحية عند تقديم الماء المبارك في رحاب المسجد الحرام وأروقته وساحاته.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم أحمد بن شنبر الندوي؛ أنه تمّ توزيع عبوات ماء زمزم المبارك بمواقع المسجد الحرام وساحاته كافة عبر أكثر من (١٠٠٠) عامل وأكثر من (١٩٠) حقيبة محمولة على الظهر و(٣٧٥) حقيبة أسطوانية يتسع كل حقيبة لـ (١٠) لترات بإجمالي (٣٧٥٠٠) لتر ماء يومياً.

كما خصّصت الإدارة (١٠) عربات سقاية متنقلة لتوزيع ماء زمزم في صحن المطاف والمسارات المخصصة للطواف، بسعة إجمالية 80 لتراً للماء المبرد وغير المبرد، ومضخات إلكترونية متنقلة يتم تعقيمها بشكل مستمر؛ كإجراءٍ احترازي ضمن حِزَم البروتوكولات الوقائية التي تُسخّرها إدارة سقيا زمزم في عملية توزيع الماء المبارك على قاصدي المسجد الحرام.

وأضاف "الندوي"؛ أن الإدارة تشرف على تنظيم عملية توزيع الحقائب الأسطوانية داخل المصليات في عامة الأدوار المسموح بالصلاة داخلها، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم، وتأمين عبوات للدروس المقامة في المسجد الحرام، ويبدأ توزيع الماء في صحن المطاف للمعتمرين من قبل صلاة المغرب إلى أذان الفجر عبر الحقائب الأسطوانية ولكل الصائمين والصائمات في جميع المواقع قبل صلاة المغرب وخلال صلاة التراويح، مع مراعاة تعقيم شنط وحافظات العبوات والحقائب الأسطوانية والعربات الخاصة بتوزيع العبوات في المسارات المخصصة للطائفين.

واختتم بأن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السدس، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في توفير أجواء آمنة ومطمئنة ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بسهولة ويسر.

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