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المغرب تسجل 5515 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيما سجلت الجزائر 867 إصابة مؤكدة

سجَّلت المغرب 5515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 282 ألفًا و336 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت 61 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 4631، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 229 ألفًا و160.

يأتي هذا فيما سجلت الجزائر 867 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 65975 حالة.

وأشار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا بالجزائر، الدكتور جمال فورار، اليوم إلى وفاة 14 مصابًا بالفيروس؛ ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 2125 حالة وفاة.

وسجّلت الوزارة 402 حالة شفاء؛ ليبلغ العدد الإجمالي 43779 حالة.

فيروس كورونا الجديد المغرب الجزائر

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المغرب تسجل 5515 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجَّلت المغرب 5515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 282 ألفًا و336 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت 61 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 4631، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 229 ألفًا و160.

يأتي هذا فيما سجلت الجزائر 867 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 65975 حالة.

وأشار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا بالجزائر، الدكتور جمال فورار، اليوم إلى وفاة 14 مصابًا بالفيروس؛ ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 2125 حالة وفاة.

وسجّلت الوزارة 402 حالة شفاء؛ ليبلغ العدد الإجمالي 43779 حالة.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
10:27 PM

المغرب تسجل 5515 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيما سجلت الجزائر 867 إصابة مؤكدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجَّلت المغرب 5515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 282 ألفًا و336 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت 61 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 4631، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 229 ألفًا و160.

يأتي هذا فيما سجلت الجزائر 867 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 65975 حالة.

وأشار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا بالجزائر، الدكتور جمال فورار، اليوم إلى وفاة 14 مصابًا بالفيروس؛ ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 2125 حالة وفاة.

وسجّلت الوزارة 402 حالة شفاء؛ ليبلغ العدد الإجمالي 43779 حالة.

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