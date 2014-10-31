ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب قبالة السواحل التركية في بحر إيجة إلى 26 قتيلًا وأكثر من 800 جريح، فيما تواصل فرق الإنقاذ إزالة الكتل الخرسانية وأنقاض المباني التي تدمرت بفعل الزلزال، خصوصًا في مدينة إزمير التركية. ووفقًا لتقارير: فقد نجحت فرق الإنقاذ في أزمير، ثالث أكبر مدن تركيا سكانًا، في إنقاذ عدد من الأشخاص من تحت أنقاض 8 مبان انهارت بفعل الزلزال القوي الذي بلغت قوته 6.9 درجات وتسبب بموجات مد تسونامي جزئية، وأعقبه العديد من الهزات الارتدادية. ووفقًا لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية: فقد تسبب الزلزال بمقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا في إزمير، من بينهم امرأة مسنة غرقت، مع العلم أن عدد المباني المتضررة والمنهارة جراء الزلزال بلغ 17 مبنى على الأقل، كما لقي مراهقان حتفهما في جزيرة ساموس اليونانية بعد أن سقط عليهما جدار. وقالت السلطات الصحية: إن ما لا يقل عن 19 شخصًا أصيبوا في الجزيرة، من بينهم اثنان؛ أحدهما يبلغ من العمر 14 عامًا، تم نقلهما جوًّا إلى أثينا ونقل 7 إلى المستشفى في الجزيرة. يشار إلى أن إدارة الكوارث والطوارئ قالت إن قوة الزلزال بلغت 6.6 درجات بحسب مقياس ريختر، وإن مركزه على عمق حوالي 16 كيلومترًا. وشعر بالزلزال سكان الجزر اليونانية الشرقية بالإضافة إلى جزيرة كريت في البحر المتوسط، والعاصمة اليونانية أثينا وبعض أنحاء بلغاريا، بينما شعر به أيضًا سكان إسطنبول التركية، التي قال حاكمها إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار في المدينة وهي الأكبر في تركيا.

زلزال تركيا.. ارتفاع أعداد القتلى واستمرار البحث عن ناجين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-31 ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب قبالة السواحل التركية في بحر إيجة إلى 26 قتيلًا وأكثر من 800 جريح، فيما تواصل فرق الإنقاذ إزالة الكتل الخرسانية وأنقاض المباني التي تدمرت بفعل الزلزال، خصوصًا في مدينة إزمير التركية.



ووفقًا لتقارير: فقد نجحت فرق الإنقاذ في أزمير، ثالث أكبر مدن تركيا سكانًا، في إنقاذ عدد من الأشخاص من تحت أنقاض 8 مبان انهارت بفعل الزلزال القوي الذي بلغت قوته 6.9 درجات وتسبب بموجات مد تسونامي جزئية، وأعقبه العديد من الهزات الارتدادية.



ووفقًا لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية: فقد تسبب الزلزال بمقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا في إزمير، من بينهم امرأة مسنة غرقت، مع العلم أن عدد المباني المتضررة والمنهارة جراء الزلزال بلغ 17 مبنى على الأقل، كما لقي مراهقان حتفهما في جزيرة ساموس اليونانية بعد أن سقط عليهما جدار.



وقالت السلطات الصحية: إن ما لا يقل عن 19 شخصًا أصيبوا في الجزيرة، من بينهم اثنان؛ أحدهما يبلغ من العمر 14 عامًا، تم نقلهما جوًّا إلى أثينا ونقل 7 إلى المستشفى في الجزيرة.



يشار إلى أن إدارة الكوارث والطوارئ قالت إن قوة الزلزال بلغت 6.6 درجات بحسب مقياس ريختر، وإن مركزه على عمق حوالي 16 كيلومترًا.



وشعر بالزلزال سكان الجزر اليونانية الشرقية بالإضافة إلى جزيرة كريت في البحر المتوسط، والعاصمة اليونانية أثينا وبعض أنحاء بلغاريا، بينما شعر به أيضًا سكان إسطنبول التركية، التي قال حاكمها إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار في المدينة وهي الأكبر في تركيا.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442 11:57 AM

زلزال تركيا.. ارتفاع أعداد القتلى واستمرار البحث عن ناجين عشرات المباني المدمرة والمنهارة.. وفرق الإنقاذ تواصل جهودها





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ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب قبالة السواحل التركية في بحر إيجة إلى 26 قتيلًا وأكثر من 800 جريح، فيما تواصل فرق الإنقاذ إزالة الكتل الخرسانية وأنقاض المباني التي تدمرت بفعل الزلزال، خصوصًا في مدينة إزمير التركية.



ووفقًا لتقارير: فقد نجحت فرق الإنقاذ في أزمير، ثالث أكبر مدن تركيا سكانًا، في إنقاذ عدد من الأشخاص من تحت أنقاض 8 مبان انهارت بفعل الزلزال القوي الذي بلغت قوته 6.9 درجات وتسبب بموجات مد تسونامي جزئية، وأعقبه العديد من الهزات الارتدادية.



ووفقًا لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية: فقد تسبب الزلزال بمقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا في إزمير، من بينهم امرأة مسنة غرقت، مع العلم أن عدد المباني المتضررة والمنهارة جراء الزلزال بلغ 17 مبنى على الأقل، كما لقي مراهقان حتفهما في جزيرة ساموس اليونانية بعد أن سقط عليهما جدار.



وقالت السلطات الصحية: إن ما لا يقل عن 19 شخصًا أصيبوا في الجزيرة، من بينهم اثنان؛ أحدهما يبلغ من العمر 14 عامًا، تم نقلهما جوًّا إلى أثينا ونقل 7 إلى المستشفى في الجزيرة.



يشار إلى أن إدارة الكوارث والطوارئ قالت إن قوة الزلزال بلغت 6.6 درجات بحسب مقياس ريختر، وإن مركزه على عمق حوالي 16 كيلومترًا.



وشعر بالزلزال سكان الجزر اليونانية الشرقية بالإضافة إلى جزيرة كريت في البحر المتوسط، والعاصمة اليونانية أثينا وبعض أنحاء بلغاريا، بينما شعر به أيضًا سكان إسطنبول التركية، التي قال حاكمها إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار في المدينة وهي الأكبر في تركيا.