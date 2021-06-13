النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3366 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 123308

مصادر: ‫مشروع "افحص وأنت في سيارتك" بالشرقية خلال أسبوع

المشروع لمكافحة فيروس كورونا.. ويشمل المواطنين والمقيمين بالمجان

كشفت مصادر أن وزارة الصحة تعتزم تدشين مشروع الفحص الشامل الموسع "افحص وأنت في سيارتك" خلال هذا الأسبوع بالشرقية، والذي يقع بمدينة الدمام بالقرب من الكلية التقنية، لفحص الأفراد من المواطنين والمقيمين للتأكد من سلامتهم من إصابة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر لـ"سبق": تتواجد طواقم طبية وإدارية لاستقبال الأفراد وتسجيل بياناتهم اللازمة لأخذ عينات الفحص، ويتم فحصهم من سياراتهم دون مغادرتها وفق إجراءات احترازية مكثفة.

وأضافت: يأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع، والاطمئنان على صحتهم، ضمن تدابير وإجراءات اتخذتها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس.

وأكدت المصادر أن فريق العمل بصحة الشرقية بالتعاون والتنسيق مع شركاء إستراتيجيين للمشروع، جهزت مراكز الفحص وفقاً لأعلى المعايير.

جدير بالذكر أن مركز الفحص الشامل الذي سيتم افتتاحه، يشمل التسجيل والفحص للمواطنين والمقيمين بشكل مجاني.

وتم تجهيز الموقع المخصص لهذا المشروع في مساحة متسعة وكافية لاستيعاب عدد كبير من الأفراد وفق تخطيط لدخول السيارات وخروجها بطريقة صحيحة وآمنة؛ لمنع حدوث الزحام والتجمعات؛ حيث لا يستغرق إجراء الفحوصات اللازمة سوى دقائق معدودة.

ويشترط على الراغبين في إجراء الفحص حجز موعد مسبق يتم من خلال تطبيق صحتي، على أن تصل نتائج الفحص عبر رسائل نصية على هواتف المراجعين من إجراء الفحص.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصادر: ‫مشروع "افحص وأنت في سيارتك" بالشرقية خلال أسبوع
سبق

كشفت مصادر أن وزارة الصحة تعتزم تدشين مشروع الفحص الشامل الموسع "افحص وأنت في سيارتك" خلال هذا الأسبوع بالشرقية، والذي يقع بمدينة الدمام بالقرب من الكلية التقنية، لفحص الأفراد من المواطنين والمقيمين للتأكد من سلامتهم من إصابة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر لـ"سبق": تتواجد طواقم طبية وإدارية لاستقبال الأفراد وتسجيل بياناتهم اللازمة لأخذ عينات الفحص، ويتم فحصهم من سياراتهم دون مغادرتها وفق إجراءات احترازية مكثفة.

وأضافت: يأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع، والاطمئنان على صحتهم، ضمن تدابير وإجراءات اتخذتها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس.

وأكدت المصادر أن فريق العمل بصحة الشرقية بالتعاون والتنسيق مع شركاء إستراتيجيين للمشروع، جهزت مراكز الفحص وفقاً لأعلى المعايير.

جدير بالذكر أن مركز الفحص الشامل الذي سيتم افتتاحه، يشمل التسجيل والفحص للمواطنين والمقيمين بشكل مجاني.

وتم تجهيز الموقع المخصص لهذا المشروع في مساحة متسعة وكافية لاستيعاب عدد كبير من الأفراد وفق تخطيط لدخول السيارات وخروجها بطريقة صحيحة وآمنة؛ لمنع حدوث الزحام والتجمعات؛ حيث لا يستغرق إجراء الفحوصات اللازمة سوى دقائق معدودة.

ويشترط على الراغبين في إجراء الفحص حجز موعد مسبق يتم من خلال تطبيق صحتي، على أن تصل نتائج الفحص عبر رسائل نصية على هواتف المراجعين من إجراء الفحص.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
02:34 PM

مصادر: ‫مشروع "افحص وأنت في سيارتك" بالشرقية خلال أسبوع

المشروع لمكافحة فيروس كورونا.. ويشمل المواطنين والمقيمين بالمجان

A A A
حامد العلي - الدمام
0
3,249

كشفت مصادر أن وزارة الصحة تعتزم تدشين مشروع الفحص الشامل الموسع "افحص وأنت في سيارتك" خلال هذا الأسبوع بالشرقية، والذي يقع بمدينة الدمام بالقرب من الكلية التقنية، لفحص الأفراد من المواطنين والمقيمين للتأكد من سلامتهم من إصابة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر لـ"سبق": تتواجد طواقم طبية وإدارية لاستقبال الأفراد وتسجيل بياناتهم اللازمة لأخذ عينات الفحص، ويتم فحصهم من سياراتهم دون مغادرتها وفق إجراءات احترازية مكثفة.

وأضافت: يأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع، والاطمئنان على صحتهم، ضمن تدابير وإجراءات اتخذتها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس.

وأكدت المصادر أن فريق العمل بصحة الشرقية بالتعاون والتنسيق مع شركاء إستراتيجيين للمشروع، جهزت مراكز الفحص وفقاً لأعلى المعايير.

جدير بالذكر أن مركز الفحص الشامل الذي سيتم افتتاحه، يشمل التسجيل والفحص للمواطنين والمقيمين بشكل مجاني.

وتم تجهيز الموقع المخصص لهذا المشروع في مساحة متسعة وكافية لاستيعاب عدد كبير من الأفراد وفق تخطيط لدخول السيارات وخروجها بطريقة صحيحة وآمنة؛ لمنع حدوث الزحام والتجمعات؛ حيث لا يستغرق إجراء الفحوصات اللازمة سوى دقائق معدودة.

ويشترط على الراغبين في إجراء الفحص حجز موعد مسبق يتم من خلال تطبيق صحتي، على أن تصل نتائج الفحص عبر رسائل نصية على هواتف المراجعين من إجراء الفحص.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,057
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,669
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,619
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,173

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة