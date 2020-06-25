77 حالة ترفع مؤشر الحالات الحرجة بكورونا إلى 2206

وزارة الصحة: المملكة سجلت 3123 إصابة جديدة بالفيروس

ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب فيروس كورونا إلى 2206 حالة، بعدما وصل أمس إلى 2129 حالة .

وبلغ مقدار الارتفاع 77 حالة وفقًا لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا .

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم تسجيل 3372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 170639 حالة، كما تم تسجيل 5085 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 117882 حالة ولله الحمد، وأكدت "الصحة" تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1428 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات النشطة 51325 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2206 حالة .