ترقبوا.. تطبيق ذكي يمكنه اكتشاف مصابي كورونا من أصواتهم

متوافقاً مع "أندرويد" و"آي أو إس" لكنه ينتظر التصاريح الأخيرة

تمكّنت مجموعة من الباحثين في معهد ماساتشوستس لعلوم التكنولوجيا والذكاء الصناعي، من ابتكار تطبيق جديد يمكنه اكتشاف مصابي "كوفيد-19" من أصواتهم.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن التطبيق الجديد يستخدم تقنيات الذكاء الصناعي، لدراسة أنواع السعال القسري من الأشخاص، وتفريقه عن أنماط السعال لمصابي "كورونا".

ويكتشف التطبيق عن طريق بصمات السعال مصابي "كوفيد-19"، حتى لو كانوا من دون أيّ أعراض، لأنه يعمل على تمييز التغييرات الطفيفة في السعال التي تشير إلى تأثيرات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الباحثون أن الشبكات العصبية للأصوات يمكنها الكشف عن الحالات العاطفية أو التدهور العصبي أو الإحباط المتزايد، وكذلك قوة السعال ودرجته يمكنهما أن تكشفا نوع المرض الذي يصيب صاحبه.

ويمكن للتطبيق عن طريق تقنيات الذكاء الصناعي أن يكون دقيقاً للغاية في دراسة تلك التقنيات، حيث رصد الباحثون دقة نتائجه بأنها تتجاوز الـ 98.5 % تقريباً.

ويمكن لأيّ شخص تحميل هذا التطبيق على هاتفه، خاصة أن الباحثين جعلوه متوافقاً مع نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، لكنه لا يزال يحتاج إلى التصاريح الأخيرة قبل طرحه رسمياً في المتاجر الإلكترونية لتلك الأنظمة.