شيخ شمل قبائل بني مالك بعسير يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني

قال: نشعر بالعزة والفخر ونحن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

رفع شيخ شمل قبائل بني مالك عسير التهنئة بمناسبة اليوم الوطني 89 حيث قال إن هذا اليوم السعيد والذي يحل علينا كل عام ليذكرنا بما قام به موحد هذا الكيان الكبير الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وما عمله وبناه هو ورجاله المخلصون في توحيد بلد مترامي الأطراف ومختلف القبائل المتناحرة فوحدها على شرع الله ونهج رسوله الكريم وحفظ الأمة وصان الدولة وحفظ للحرمين الشريفين مكانتهما، وأقام الشرع وأمن الحدود والأطراف كل هذا يتجلى لنا في هذا اليوم المبارك الذي نستذكره.

وأضاف: ونحن نعيش في فسحة من العيش الرغيد والأمن الوارف الذي ينعم به كيان المملكة والذي قام أولاده ملوك هذه البلاد من بعده في السير على خطى والدهم المؤسس في تنمية البلاد وصلاح العباد فكل ملك منهم يسابق الزمن ويقدم كل الغالي والنفيس في خدمة الإسلام والحرمين الشريفين وخدمة هذا الشعب.



وتابع: في هذا اليوم السعيد المبارك على كل فرد مخلص يعيش على ثرى هذا الكيان الشامخ الطاهر نشعر بالعزة والفخر ونحن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله، الذي وضع المملكة العربية السعودية في موضعها الصحيح وجعلها مقراً للقرار والهيبة العالمية وتصدى للفتن التي كانت تحيط بنا وساعده الأمين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الذي قاد الوطن بطموح الشباب لكي يضع لنا مستقبلاً مشرقاً بإذن الله.

