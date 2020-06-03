675 عاملًا و302 معدة لتعقيم مساجد ومحاجر صحية وأحياء عشوائية بمكة

ضِمن التدابير والإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا

واصلت وكالة الخدمات -ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- اتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من انتشار من فيروس كورونا المستجد، من خلال أعمال التطهير والتعقيم في العاصمة المقدسة.

وأوضح مدير عام الصحة العامة المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث، أن تلك الأعمال جاءت في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ مبينًا أن الأمانة قامت خلال الحملة بتوعية جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير جميع ما يلزم العاملين للمحافظة على سلامتهم.

وأشار "باحارث" إلى أن هذه الأعمال ينفذها نحو 675 من القوى العاملة، مدعومين بأكثر من 302 آلة ومعدة محمّلة على السيارات مزودة بما يقارب 12.050 لترًا من المطهرات، إلى جانب استمرار الحملات التوعوية والرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بمتابعة مستمرة من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وبإشراف مباشر من وكيل أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي.

ولفت إلى أن أعمال التطهير والتعقيم شملت الأحياء العشوائية ومنشآت حكومية ومساجد بالتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وصرافات آلية، ومحاجر صحية بالتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة والمرافق العامة.

وأكد "باحارث" استمرار أعمال الإدارة العامة للصحة العامة في استقبال البلاغات على الرقم الموحد 940 فيما يخص أعمال التعقيم والتطهير؛ حيث تم استقبال 4.970 بلاغًا.