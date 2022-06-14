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متحدث "الصحة" لـ"بلومبرج": إمكانيات المملكة الصحية مواكبة لحدث جائحة كورونا الاستثنائي

أكد أن السعودية ستوفر أي لقاح يتم التوصل له لعلاج الفيروس

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن نسبة تسجيل الحالات الجديدة، ومتابعة أعداد الوفيات والحالات في العناية المركزة بفيروس كورونا يتم رصده ومراقبته من الفرق المختصة بشكل دائم ومستمر، مشيراً إلى أن القدرة الاستيعابية والطاقة الصحية التي توفرها السعودية لكل الموجودين في هذه البلاد من مواطنين ومقيمين تواكب هذا الحدث الاستثنائي.

جاء ذلك في رده على وكالة "بلومبيرج" العالمية خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن مستجدات كورونا اليوم، عن السبب في عدم الرجوع لإجراءات احترازية أشد بعد زيادة الضغط الكبيرة على إن "ما نلاحظه الآن من ازدياد في عدد الحالات أو الأعداد الأخرى المرتبطة بالحالات الحرجة تتم متابعتها من مراكز وطنية متخصصة في الطوارئ والأزمات والقيادة والتحكم ساعة بساعة على مدار اليوم؛ لضمان توفير الاستيعابية الصحية اللازمة والقدرات والرعاية الطبية المناسبة لها".

وأضاف: "القدرات الاستيعابية والطاقات والإمكانيات الصحية التي توفرها المملكة العربية السعودية لكل الموجودين في هذه البلاد من مواطنين ومقيمين تواكب هذا الحدث الاستثنائي لجائحة كورونا العالمية".

ولفت متحدث" الصحة" إلى أن أي منطقة من المناطق المملكة تحتاج لأي تدخل أو فرض إجراءات احترازية إضافية، فإن التقييم للمخاطر بكل طرقه ومنهجياته مستمر دائما ومتى دعت الحاجة الى ذلك سيتم تطبيقها.

وأكد "العبدالعالي" أنه حتى اليوم لا يوجد لقاح ناجح ومعتمد لفيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى أن الخطوات للوصول إليه في مراحل الأبحاث وبعضها متقدم وبعضها يبشر، مشدداً على أن المملكة لديها المنظومة المتكاملة لضمان الحصول على كل المستجدات لهذا الفيروس سواء كانت علاجات أو لقاحات وتوفيرها لأفراد المجتمع.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة" لـ"بلومبرج": إمكانيات المملكة الصحية مواكبة لحدث جائحة كورونا الاستثنائي
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن نسبة تسجيل الحالات الجديدة، ومتابعة أعداد الوفيات والحالات في العناية المركزة بفيروس كورونا يتم رصده ومراقبته من الفرق المختصة بشكل دائم ومستمر، مشيراً إلى أن القدرة الاستيعابية والطاقة الصحية التي توفرها السعودية لكل الموجودين في هذه البلاد من مواطنين ومقيمين تواكب هذا الحدث الاستثنائي.

جاء ذلك في رده على وكالة "بلومبيرج" العالمية خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن مستجدات كورونا اليوم، عن السبب في عدم الرجوع لإجراءات احترازية أشد بعد زيادة الضغط الكبيرة على إن "ما نلاحظه الآن من ازدياد في عدد الحالات أو الأعداد الأخرى المرتبطة بالحالات الحرجة تتم متابعتها من مراكز وطنية متخصصة في الطوارئ والأزمات والقيادة والتحكم ساعة بساعة على مدار اليوم؛ لضمان توفير الاستيعابية الصحية اللازمة والقدرات والرعاية الطبية المناسبة لها".

وأضاف: "القدرات الاستيعابية والطاقات والإمكانيات الصحية التي توفرها المملكة العربية السعودية لكل الموجودين في هذه البلاد من مواطنين ومقيمين تواكب هذا الحدث الاستثنائي لجائحة كورونا العالمية".

ولفت متحدث" الصحة" إلى أن أي منطقة من المناطق المملكة تحتاج لأي تدخل أو فرض إجراءات احترازية إضافية، فإن التقييم للمخاطر بكل طرقه ومنهجياته مستمر دائما ومتى دعت الحاجة الى ذلك سيتم تطبيقها.

وأكد "العبدالعالي" أنه حتى اليوم لا يوجد لقاح ناجح ومعتمد لفيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى أن الخطوات للوصول إليه في مراحل الأبحاث وبعضها متقدم وبعضها يبشر، مشدداً على أن المملكة لديها المنظومة المتكاملة لضمان الحصول على كل المستجدات لهذا الفيروس سواء كانت علاجات أو لقاحات وتوفيرها لأفراد المجتمع.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
06:54 PM

متحدث "الصحة" لـ"بلومبرج": إمكانيات المملكة الصحية مواكبة لحدث جائحة كورونا الاستثنائي

أكد أن السعودية ستوفر أي لقاح يتم التوصل له لعلاج الفيروس

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عبدالحكيم شار - الرياض
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1,094

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن نسبة تسجيل الحالات الجديدة، ومتابعة أعداد الوفيات والحالات في العناية المركزة بفيروس كورونا يتم رصده ومراقبته من الفرق المختصة بشكل دائم ومستمر، مشيراً إلى أن القدرة الاستيعابية والطاقة الصحية التي توفرها السعودية لكل الموجودين في هذه البلاد من مواطنين ومقيمين تواكب هذا الحدث الاستثنائي.

جاء ذلك في رده على وكالة "بلومبيرج" العالمية خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن مستجدات كورونا اليوم، عن السبب في عدم الرجوع لإجراءات احترازية أشد بعد زيادة الضغط الكبيرة على إن "ما نلاحظه الآن من ازدياد في عدد الحالات أو الأعداد الأخرى المرتبطة بالحالات الحرجة تتم متابعتها من مراكز وطنية متخصصة في الطوارئ والأزمات والقيادة والتحكم ساعة بساعة على مدار اليوم؛ لضمان توفير الاستيعابية الصحية اللازمة والقدرات والرعاية الطبية المناسبة لها".

وأضاف: "القدرات الاستيعابية والطاقات والإمكانيات الصحية التي توفرها المملكة العربية السعودية لكل الموجودين في هذه البلاد من مواطنين ومقيمين تواكب هذا الحدث الاستثنائي لجائحة كورونا العالمية".

ولفت متحدث" الصحة" إلى أن أي منطقة من المناطق المملكة تحتاج لأي تدخل أو فرض إجراءات احترازية إضافية، فإن التقييم للمخاطر بكل طرقه ومنهجياته مستمر دائما ومتى دعت الحاجة الى ذلك سيتم تطبيقها.

وأكد "العبدالعالي" أنه حتى اليوم لا يوجد لقاح ناجح ومعتمد لفيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى أن الخطوات للوصول إليه في مراحل الأبحاث وبعضها متقدم وبعضها يبشر، مشدداً على أن المملكة لديها المنظومة المتكاملة لضمان الحصول على كل المستجدات لهذا الفيروس سواء كانت علاجات أو لقاحات وتوفيرها لأفراد المجتمع.

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