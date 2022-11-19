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مسؤول كوري جنوبي: اثنان من مواطنينا على متن السفن التي خطفتها ميليشيا الحوثيين

قال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن اثنين من المواطنين الكوريين الجنوبيين على متن السفن التي خطفتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

وقال مسؤول آخر بوزارة الخارجية، في اتصال هاتفي، إن السفن الثلاث التي خطفها الحوثيون تشمل اثنتين من السفن الكورية الجنوبية.

وقال التحالف العربي الذي تقوده السعودية ويقاتل ميليشيا الحوثي في اليمن، يوم الإثنين، إن الحوثيين استولوا على سفينة تقطر حفاراً عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

ميليشيا الحوثي وزارة الخارجية الكورية الجنوبية

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مسؤول كوري جنوبي: اثنان من مواطنينا على متن السفن التي خطفتها ميليشيا الحوثيين
سبق

قال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن اثنين من المواطنين الكوريين الجنوبيين على متن السفن التي خطفتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

وقال مسؤول آخر بوزارة الخارجية، في اتصال هاتفي، إن السفن الثلاث التي خطفها الحوثيون تشمل اثنتين من السفن الكورية الجنوبية.

وقال التحالف العربي الذي تقوده السعودية ويقاتل ميليشيا الحوثي في اليمن، يوم الإثنين، إن الحوثيين استولوا على سفينة تقطر حفاراً عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
08:27 AM

مسؤول كوري جنوبي: اثنان من مواطنينا على متن السفن التي خطفتها ميليشيا الحوثيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - سيئول
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قال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن اثنين من المواطنين الكوريين الجنوبيين على متن السفن التي خطفتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

وقال مسؤول آخر بوزارة الخارجية، في اتصال هاتفي، إن السفن الثلاث التي خطفها الحوثيون تشمل اثنتين من السفن الكورية الجنوبية.

وقال التحالف العربي الذي تقوده السعودية ويقاتل ميليشيا الحوثي في اليمن، يوم الإثنين، إن الحوثيين استولوا على سفينة تقطر حفاراً عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

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