"كوبا أمريكا": "باراغواي" لضمان التأهل أمام "كولومبيا" وتكسير عظام بين "قطر" و"الأرجنتين"

تستكمل غدًا الأحد مباريات دور المجموعات في جولاته الحاسمة في بطولة كوبا أمريكا، والتي تستضيفها البرازيل في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بمباراتين من العيار الثقيل، تجمع الأولى كولومبيا وباراغواي والأخرى بين قطر والأرجنتين.

كولومبيا - باراغواي

تقام المباريات في نفس التوقيت في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض، يحتاج المنتخب الباراغوياني للفوز لضمان تأهله بغض النظر عن نتيجة مباراة قطر والأرجنتين.

المنتخب الباراغوياني يملك في جعبته نقطتين، وفي حال الفوز سيرتفع رصيده لخمس نقاط ليرافق كولومبيا التي ضمنت التأهل.

التعادل أيضًا سيصعد بالمنتخب الباراغوياني حال تعادل منتخبي قطر والأرجنتين في مباراتهما التي ستقام بنفس التوقيت، أما هزيمة باراغواي فستعني مغادرتها البطولة حال تحقيق أي نتيجة إيجابية في المباراة الأخرى.

قطر - الأرجنتين

مباراة من العيار الثقيل، فكلا المنتخبين يملك نقطة وحيدة وحال فوز باراغواي في المباراة الأخرى فستكون نتيجتهما بلا قيمة أياً كانت، يحتاج كلا المنتخبين للفوز للحفاظ على آمالهما في العبور للدور التالي.