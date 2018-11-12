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السعودية تستعد لاستقبال السياح والجماهير لحضور سباق "الدرعية إي بري" 13 ديسمبر

تمكِّنهم من الحصول على تأشيرة زيارة لمدة 30 يومًا

تستعد السعودية خلال الفترة المقبلة لاستقبال مئات السياح والمهتمين برياضة سباق السيارات من أكثر من 50 دولة حول العالم؛ وذلك لحضور أحداث السباق المرتقب الذي ستحتضنه محافظة الدرعية، سباق "السعودية – الدرعية إي بري" الذي تستضيفه السعودية في الفترة من 13-15 ديسمبر المقبل.

وواصلت الهيئة العامة للرياضة جهودها في تنظيم هذا الحدث المرتقب مع الجهات ذات العلاقة؛ إذ سيتمكن الزوار من خارج السعودية من الحصول على تأشيرات زيارة لمدة 30 يومًا بعد شراء تذاكر السباق من خلال منصة "شارك" التي انطلقت مؤخرًا، وشهدت طلبًا كبيرًا من عدد من الدول في أوروبا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وإفريقيا والكاريبي وآسيا، وكذلك الصين واليابان وسنغافورة.

ويأتي إطلاق هذه المنصة تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030. وتبدأ أسعار التذاكر من 395 ريالاً سعوديًّا، تشمل مقعدًا في المدرجات الكبيرة، والدخول إلى الحفلات، وذلك من خلال زيارة الموقع الآتي: fiaformulae.com/Ad-Diriyah الذي يمكِّن القادمين من خارج السعودية من الحصول على تذكرة واحدة مقابل كل تأشيرة زيارة.

ويعد هذا السباق المرتقب الذي تحتضنه مدينة الدرعية المسجَّلة في قائمة التراث العالمي لدى اليونيسكو المرحلة الأولى من الموسم الجديد لبطولة "الفورمولا إي"؛ إذ تعج مدينة الدرعية بالنشاط والعمل؛ لتضم حلبة سباق عالمية المواصفات. ويبلغ طول السباق 2.495 مترًا بـ21 التفافًا مانحة الفرصة للفرق الـ11 وسائقيها المشاركين لتجربة 22 سيارة من الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي، في حين سيكون الجماهير على موعد مع العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والموسيقية المصاحبة، وستكون هي الأكبر على مستوى السعودية؛ إذ يجري العمل حاليًا على إكمال بناء المسارح الخاصة بهذا الشأن في الوقت الذي تجوب الفعاليات الترفيهية والثقافية والإبداعية المتنوعة أرجاء السعودية لتعريف الجمهور بالفعاليات، وحثهم على أن يكونوا جزءًا من هذا الحدث التاريخي.

يُشار إلى أن "سباق الفورمولا إي" يعد تطبيقًا لشراكة استراتيجية بين الاتحاد الدولي للسيارات والهيئة العامة للرياضة، تمتد لعشر سنوات مقبلة، في الوقت الذي وقَّعت فيه "الخطوط السعودية" عقدًا رسميًّا مع بطولة "إيه بي بي فورمولا إي" للاتحاد الدولي للسيارات؛ لتكون شريكًا رسميًّا للطيران والراعي الرسمي لسباق "السعودية الدرعية إي بري".

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الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السعودية تستعد لاستقبال السياح والجماهير لحضور سباق "الدرعية إي بري" 13 ديسمبر
سبق

تستعد السعودية خلال الفترة المقبلة لاستقبال مئات السياح والمهتمين برياضة سباق السيارات من أكثر من 50 دولة حول العالم؛ وذلك لحضور أحداث السباق المرتقب الذي ستحتضنه محافظة الدرعية، سباق "السعودية – الدرعية إي بري" الذي تستضيفه السعودية في الفترة من 13-15 ديسمبر المقبل.

وواصلت الهيئة العامة للرياضة جهودها في تنظيم هذا الحدث المرتقب مع الجهات ذات العلاقة؛ إذ سيتمكن الزوار من خارج السعودية من الحصول على تأشيرات زيارة لمدة 30 يومًا بعد شراء تذاكر السباق من خلال منصة "شارك" التي انطلقت مؤخرًا، وشهدت طلبًا كبيرًا من عدد من الدول في أوروبا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وإفريقيا والكاريبي وآسيا، وكذلك الصين واليابان وسنغافورة.

ويأتي إطلاق هذه المنصة تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030. وتبدأ أسعار التذاكر من 395 ريالاً سعوديًّا، تشمل مقعدًا في المدرجات الكبيرة، والدخول إلى الحفلات، وذلك من خلال زيارة الموقع الآتي: fiaformulae.com/Ad-Diriyah الذي يمكِّن القادمين من خارج السعودية من الحصول على تذكرة واحدة مقابل كل تأشيرة زيارة.

ويعد هذا السباق المرتقب الذي تحتضنه مدينة الدرعية المسجَّلة في قائمة التراث العالمي لدى اليونيسكو المرحلة الأولى من الموسم الجديد لبطولة "الفورمولا إي"؛ إذ تعج مدينة الدرعية بالنشاط والعمل؛ لتضم حلبة سباق عالمية المواصفات. ويبلغ طول السباق 2.495 مترًا بـ21 التفافًا مانحة الفرصة للفرق الـ11 وسائقيها المشاركين لتجربة 22 سيارة من الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي، في حين سيكون الجماهير على موعد مع العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والموسيقية المصاحبة، وستكون هي الأكبر على مستوى السعودية؛ إذ يجري العمل حاليًا على إكمال بناء المسارح الخاصة بهذا الشأن في الوقت الذي تجوب الفعاليات الترفيهية والثقافية والإبداعية المتنوعة أرجاء السعودية لتعريف الجمهور بالفعاليات، وحثهم على أن يكونوا جزءًا من هذا الحدث التاريخي.

يُشار إلى أن "سباق الفورمولا إي" يعد تطبيقًا لشراكة استراتيجية بين الاتحاد الدولي للسيارات والهيئة العامة للرياضة، تمتد لعشر سنوات مقبلة، في الوقت الذي وقَّعت فيه "الخطوط السعودية" عقدًا رسميًّا مع بطولة "إيه بي بي فورمولا إي" للاتحاد الدولي للسيارات؛ لتكون شريكًا رسميًّا للطيران والراعي الرسمي لسباق "السعودية الدرعية إي بري".

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
11:32 PM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
12:08 AM

السعودية تستعد لاستقبال السياح والجماهير لحضور سباق "الدرعية إي بري" 13 ديسمبر

تمكِّنهم من الحصول على تأشيرة زيارة لمدة 30 يومًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستعد السعودية خلال الفترة المقبلة لاستقبال مئات السياح والمهتمين برياضة سباق السيارات من أكثر من 50 دولة حول العالم؛ وذلك لحضور أحداث السباق المرتقب الذي ستحتضنه محافظة الدرعية، سباق "السعودية – الدرعية إي بري" الذي تستضيفه السعودية في الفترة من 13-15 ديسمبر المقبل.

وواصلت الهيئة العامة للرياضة جهودها في تنظيم هذا الحدث المرتقب مع الجهات ذات العلاقة؛ إذ سيتمكن الزوار من خارج السعودية من الحصول على تأشيرات زيارة لمدة 30 يومًا بعد شراء تذاكر السباق من خلال منصة "شارك" التي انطلقت مؤخرًا، وشهدت طلبًا كبيرًا من عدد من الدول في أوروبا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وإفريقيا والكاريبي وآسيا، وكذلك الصين واليابان وسنغافورة.

ويأتي إطلاق هذه المنصة تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030. وتبدأ أسعار التذاكر من 395 ريالاً سعوديًّا، تشمل مقعدًا في المدرجات الكبيرة، والدخول إلى الحفلات، وذلك من خلال زيارة الموقع الآتي: fiaformulae.com/Ad-Diriyah الذي يمكِّن القادمين من خارج السعودية من الحصول على تذكرة واحدة مقابل كل تأشيرة زيارة.

ويعد هذا السباق المرتقب الذي تحتضنه مدينة الدرعية المسجَّلة في قائمة التراث العالمي لدى اليونيسكو المرحلة الأولى من الموسم الجديد لبطولة "الفورمولا إي"؛ إذ تعج مدينة الدرعية بالنشاط والعمل؛ لتضم حلبة سباق عالمية المواصفات. ويبلغ طول السباق 2.495 مترًا بـ21 التفافًا مانحة الفرصة للفرق الـ11 وسائقيها المشاركين لتجربة 22 سيارة من الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي، في حين سيكون الجماهير على موعد مع العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والموسيقية المصاحبة، وستكون هي الأكبر على مستوى السعودية؛ إذ يجري العمل حاليًا على إكمال بناء المسارح الخاصة بهذا الشأن في الوقت الذي تجوب الفعاليات الترفيهية والثقافية والإبداعية المتنوعة أرجاء السعودية لتعريف الجمهور بالفعاليات، وحثهم على أن يكونوا جزءًا من هذا الحدث التاريخي.

يُشار إلى أن "سباق الفورمولا إي" يعد تطبيقًا لشراكة استراتيجية بين الاتحاد الدولي للسيارات والهيئة العامة للرياضة، تمتد لعشر سنوات مقبلة، في الوقت الذي وقَّعت فيه "الخطوط السعودية" عقدًا رسميًّا مع بطولة "إيه بي بي فورمولا إي" للاتحاد الدولي للسيارات؛ لتكون شريكًا رسميًّا للطيران والراعي الرسمي لسباق "السعودية الدرعية إي بري".

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