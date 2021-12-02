"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن قمح

في إطار خطة المؤسسة لتعزيز مستويات الخزن الاستراتيجي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن طرح المناقصة السابعة لهذا العام لاستيراد كمية (535) ألف طن قمح للتوريد خلال شهري( مايو ويوليو 2022).

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على (9) بواخر, بواقع (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.



وأفاد أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتعزيز مستويات الخزن الاستراتيجي وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.



يذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية تقدر بنحو (3,4) ملايين طن، إضافة إلى شراء كمية (576) ألف طن قمح محلي من المزارعين المؤهلين هذا الموسم.