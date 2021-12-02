النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن قمح

في إطار خطة المؤسسة لتعزيز مستويات الخزن الاستراتيجي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن طرح المناقصة السابعة لهذا العام لاستيراد كمية (535) ألف طن قمح للتوريد خلال شهري( مايو ويوليو 2022).
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على (9) بواخر, بواقع (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.


وأفاد أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتعزيز مستويات الخزن الاستراتيجي وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.


يذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية تقدر بنحو (3,4) ملايين طن، إضافة إلى شراء كمية (576) ألف طن قمح محلي من المزارعين المؤهلين هذا الموسم.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن قمح
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن طرح المناقصة السابعة لهذا العام لاستيراد كمية (535) ألف طن قمح للتوريد خلال شهري( مايو ويوليو 2022).
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على (9) بواخر, بواقع (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.


وأفاد أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتعزيز مستويات الخزن الاستراتيجي وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.


يذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية تقدر بنحو (3,4) ملايين طن، إضافة إلى شراء كمية (576) ألف طن قمح محلي من المزارعين المؤهلين هذا الموسم.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
11:06 AM

"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن قمح

في إطار خطة المؤسسة لتعزيز مستويات الخزن الاستراتيجي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
122

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن طرح المناقصة السابعة لهذا العام لاستيراد كمية (535) ألف طن قمح للتوريد خلال شهري( مايو ويوليو 2022).
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على (9) بواخر, بواقع (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.


وأفاد أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتعزيز مستويات الخزن الاستراتيجي وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.


يذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية تقدر بنحو (3,4) ملايين طن، إضافة إلى شراء كمية (576) ألف طن قمح محلي من المزارعين المؤهلين هذا الموسم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,073
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,482
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,291
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,325

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة