رغم الفوز على التعاون والتربع على القمة .. إدارة "النصر" تنوي إقالة "مينزيس"

كشفت مصادر قريبة الصلة بالشأن النصراوي عن وجود توجه لدى إدارة الفريق لإقالة المدرب البرازيلي مانو مينزيس.



وبحسب تلك المصادر فإن هزيمة الفريق أمام الفيصلي كانت بمثابة جرس إنذار للإدارة لتعديل الإدارة الفنية للفريق.



وعانى النصر اليوم كثيرًا للوصول لنقاط المباراة الثلاث أمام التعاون إذ انتظرت جماهيره للدقيقة 98 لتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء.



ونجح الهدّاف عبدالرزاق حمد الله في بث الطمأنينة لدى النصراويين بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 104.



المصادر كشفت عن أن الإدارة تلقت عددًا من السير الذاتية لمدربين لكنها تنتظر التوصل إلى اتفاق مع مدرب كبير وصاحب اسم معروف للتعاقد معه.