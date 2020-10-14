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العراق يسجل 3857 إصابة جديدة بـ"كورونا"

4 وفيات في فلسطين ترفع النسبة إلى 0.8%

سجل العراق 3857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 413215 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 51 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10021, فيما سجّلت 3188 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 347396 حالة.

من جهة أخرى سجلت فلسطين 4 وفيات و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

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العراق يسجل 3857 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجل العراق 3857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 413215 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 51 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10021, فيما سجّلت 3188 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 347396 حالة.

من جهة أخرى سجلت فلسطين 4 وفيات و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
06:10 PM

العراق يسجل 3857 إصابة جديدة بـ"كورونا"

4 وفيات في فلسطين ترفع النسبة إلى 0.8%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجل العراق 3857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 413215 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 51 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10021, فيما سجّلت 3188 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 347396 حالة.

من جهة أخرى سجلت فلسطين 4 وفيات و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

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