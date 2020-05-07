إندونيسيا: 338 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت إندونيسيا 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 12776.
وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجّلت 35 وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 930.
وأوضحت أنه حتى اليوم خضع 96717 شخصًا للفحص، بينما تماثل 2381 شخصًا للشفاء.
سجّلت إندونيسيا 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 12776.
وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجّلت 35 وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 930.
وأوضحت أنه حتى اليوم خضع 96717 شخصًا للفحص، بينما تماثل 2381 شخصًا للشفاء.
فيروس كورونا الجديد
سجّلت إندونيسيا 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 12776.
وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجّلت 35 وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 930.
وأوضحت أنه حتى اليوم خضع 96717 شخصًا للفحص، بينما تماثل 2381 شخصًا للشفاء.
سجّلت إندونيسيا 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 12776.
وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجّلت 35 وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 930.
وأوضحت أنه حتى اليوم خضع 96717 شخصًا للفحص، بينما تماثل 2381 شخصًا للشفاء.