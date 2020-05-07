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"الصحة" : تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 33731

إندونيسيا: 338 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة

سجّلت إندونيسيا 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 12776.

وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجّلت 35 وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 930.

وأوضحت أنه حتى اليوم خضع 96717 شخصًا للفحص، بينما تماثل 2381 شخصًا للشفاء.

فيروس كورونا الجديد

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إندونيسيا: 338 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت إندونيسيا 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 12776.

وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجّلت 35 وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 930.

وأوضحت أنه حتى اليوم خضع 96717 شخصًا للفحص، بينما تماثل 2381 شخصًا للشفاء.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
03:05 PM

إندونيسيا: 338 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت إندونيسيا 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 12776.

وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجّلت 35 وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 930.

وأوضحت أنه حتى اليوم خضع 96717 شخصًا للفحص، بينما تماثل 2381 شخصًا للشفاء.

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