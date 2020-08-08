وكثفت الإدارة الخضراء تحركاتها مؤخرًا للإبقاء على اللاعب البالغ (32 عامًا)؛ إذ تدخلت شخصيات أهلاوية لتقريب وجهات النظر بين اللاعب والمسؤولين قبل نجاح الوساطات في إقناع اللاعب بالتجديد، مع تأجيل مطالباته بمستحقاته المالية السابقة إلى وقت لاحق.

أنهت إدارة النادي الأهلي اليوم السبت تجديد عقد لاعب الفريق الكروي الأول سلمان المؤشر لمدة 3 مواسم، وذلك بعد مفاوضات طويلة المدى خلال الفترة الماضية.

بعد مفاوضات طويلة المدى.. المؤشر أهلاويًّا حتى 2023 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-08 أنهت إدارة النادي الأهلي اليوم السبت تجديد عقد لاعب الفريق الكروي الأول سلمان المؤشر لمدة 3 مواسم، وذلك بعد مفاوضات طويلة المدى خلال الفترة الماضية. وكثفت الإدارة الخضراء تحركاتها مؤخرًا للإبقاء على اللاعب البالغ (32 عامًا)؛ إذ تدخلت شخصيات أهلاوية لتقريب وجهات النظر بين اللاعب والمسؤولين قبل نجاح الوساطات في إقناع اللاعب بالتجديد، مع تأجيل مطالباته بمستحقاته المالية السابقة إلى وقت لاحق.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 08:15 PM

اخر تعديل 08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 09:27 PM

بعد مفاوضات طويلة المدى.. المؤشر أهلاويًّا حتى 2023





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أنهت إدارة النادي الأهلي اليوم السبت تجديد عقد لاعب الفريق الكروي الأول سلمان المؤشر لمدة 3 مواسم، وذلك بعد مفاوضات طويلة المدى خلال الفترة الماضية.

وكثفت الإدارة الخضراء تحركاتها مؤخرًا للإبقاء على اللاعب البالغ (32 عامًا)؛ إذ تدخلت شخصيات أهلاوية لتقريب وجهات النظر بين اللاعب والمسؤولين قبل نجاح الوساطات في إقناع اللاعب بالتجديد، مع تأجيل مطالباته بمستحقاته المالية السابقة إلى وقت لاحق.